הרב אליעזר הכהן ברויער ז"ל, מוותיקי העולים להר הבית ופעיל התיישבות בארץ ישראל, הלך לעולמו.

הרב ברויער עלה מברית המועצות, הקים משפחה ופעל במשך כחמישה עשורים למען ההתיישבות היהודית והמקומות הקדושים.

במשך שנים הקפיד לעלות להר הבית מדי יום ככל שהתאפשר לו, גם במזג אוויר קשה. הוא נהג לצאת באוטובוס הראשון של קו 160, בחמש לפנות בוקר. בהיותו כהן נהג לברך את העולים להר הבית בברכת הכהנים, גם בתקופת מגפת הקורונה.

לדברי מכריו, הרב ברויער פעל לצד פרופ' בן ציון טבגר במאבק לחידוש הנוכחות היהודית במקומות הקדושים בחברון. הוא היה מעורב גם בפעילות למען ההתיישבות היהודית בשכם ובקריית ארבע.

בישיבת הר הבית ספדו לו: "מסר נפשו עשרות שנים למען הר הבית ובית המקדש, עסק בכל עת בחיבור העם אל הקודש, בתודעת המקדש, בפרסום ההלכות, בדיבורי קודש תורניים, בירך את עם ישראל באהבה".

בישיבה סיפרו כי "בתקופת הקורונה שכר חדר בעיר העתיקה שלא לוותר על מקום המקדש". בהמשך, כשהתקשה להגיע מדי יום, החליט לעבור לירושלים כדי להמשיך לעלות בקביעות.

"היה מאיר את פני המזרח מחברון ועד הר הבית, טרח ועמל למען קברי האבות בחברון שלא ימסרו לידי נכרים", הוסיפו בישיבה.