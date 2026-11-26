יו"ר מפלגת ביחד ח"כ נפתלי בנט הורה לדחות ליום ראשון את פגישת המשא ומתן עם גדי איזנקוט ואנשיו, שהייתה אמורה להתקיים הערב (חמישי).

ההחלטה התקבלה לאחר שמתווה הגיוס לא הוצג לבנט. יו"ר ביחד דורש לעיין במתווה כתנאי להמשך השיחות.

הדחייה באה על רקע דבריו של יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, על פשרות בסוגיית הגיוס, ובצל המשא ומתן שמנהל איזנקוט עם יהדות התורה.

בנט, שהתמודד בבחירות תחת דגל "ברית המשרתים", מבקש לראות את המתווה שעל פי הפרסומים איזנקוט וליברמן סיכמו לקדם מול החרדים.

מוקדם יותר מסרה לשכת בנט כי הוא עדיין רואה בממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט תחילה את החלופה הטובה ביותר למדינה ולציבור המשרת.

לדברי הלשכה, ממשלה כזו תוכל לקדם את גיוס החרדים ולהציב את המשרתים בראש סדר העדיפויות. בלשכה טענו כי החלופה האחרת כרוכה בוויתורים משמעותיים בסוגיית הגיוס ובהסתמכות על מפלגות ערביות.

בלשכת בנט ציינו כי בשבועות האחרונים הוא נפגש עם איזנקוט, נתניהו ואנשיהם בניסיון לקדם ממשלת אחדות, וכי המגעים התקיימו בידיעתו של איזנקוט.

עוד הבהירו כי מפלגת ביחד לא תעבור לגוש נתניהו, וכי בנט מתנגד להארכת המגעים באופן שיגרע מ-24 הימים שנותרו לאיזנקוט להרכבת ממשלה.