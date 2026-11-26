האלוף אבי בלוט במתקפה על הקיצונים: "מזיקים להתיישבות"

מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט שיבח בשיחה עם חניכי מכינות חלוצים את החוואים ואנשי ההתיישבות ביהודה ושומרון, בבקעה ובעמקים, וכינה אותם "חלוצים אמיתיים" הפועלים בהקרבה לצד כוחות הביטחון.

לצד דברי השבח, מתח בלוט ביקורת חריפה על התפרעויות של קיצונים יהודים ואמר כי מעשיהם פוגעים בהתיישבות, בשמה הטוב של ישראל ובהישגים הביטחוניים של כוחות הביטחון.

בלוט פתח את דבריו בסיפור בני גד ובני ראובן, שביקשו להישאר בעבר הירדן המזרחי והתחייבו לצאת בראש המחנה. הוא אמר כי השיחה בינם לבין משה מלמדת מהי חלוציות ומהם גבולותיה. לדבריו, החלוץ הולך בראש המחנה ונוטל על עצמו סיכון, פועל בשליחות הכלל, מציב את טובת הכלל לנגד עיניו ופועל על פי ערכים ומוסר.

בהמשך התייחס בלוט למתפרעים. "לצערי בקרבינו יש גם כאלו שמתחפשים לחלוצים - ומבצעים אירועי עבריינות ואלימות, הם אמנם מונים כמה מאות - אך עושים למדינה נזק נוראי!", אמר.

לדבריו, המתפרעים רואים בעצמם לוחמים אף שאינם משויכים לצה"ל ולא נשלחו בידי הממשלה או הגורמים המוסמכים. "הם מדברים בשפה חלוצית כאילו הם שליחי עם ישראל - אך בפועל עושים פעולות של אלימות שאינן חוקיות, אינן מוסריות ואינן יהודיות", אמר.

לאחר מכן שיבח בלוט את החוואים ואנשי ההתיישבות ביהודה ושומרון, בבקעה ובעמקים. הוא כינה אותם "חלוצים אמיתיים" ואמר כי הם פועלים בהקרבה לצד כוחות הביטחון.

בלוט הזכיר את איתן אוסטר ז"ל, קצין ביחידת אגוז שנפל בקרב באל עדייסה, והביא מדבריו בברכה ששלח מלבנון למשפחתו: "הלוחם הישראלי, נלחם לא מתוך שנאה של זה שעומד מולו אלא מאהבה לאלו שעומדים מאחוריו". בלוט קשר את הדברים להתיישבות בארץ ישראל ואמר כי היא נעשית מתוך אהבה לעם ולארץ.

לקראת סיום דבריו פנה בלוט לחניכים ואמר כי עתיד המדינה מונח על כתפיהם. הוא הודה לשותפים לתוכנית, קרא ממילות "שיר החלוצים" וסיים ברעיון של הרב זקס על ההבדל בין אופטימיות לתקווה.

לדבריו, גם כשהמלחמה נמשכת והאתגרים רבים, הוא שואב תקווה מן האמונה בחניכים וביכולתם לשנות את המציאות במעשיהם.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ הגיב: "מחזק את ידידי האלוף אבי בלוט שאל מול גלי רשע שעסוקים בהשחרת המתיישבים אומר היום את האמת - קמפיין אלימות המתנחלים הוא שקר וכזב. אין לי אלא לסמוך את ידיי על דבריו: החוואים ואנשי ההתיישבות - ואלו חלוצים אמיתיים, הפועלים בהקרבה רבה יחד עם כוחות הביטחון, כשהם 'נותנים לצה"ל לנצח', לביצור ביטחונה של מדינת ישראל".

הוא הוסיף: "כל פעולה עבריינית של גורמי שוליים חייבת להיות מטופלת ע"י המשטרה. כפי שלא כל מעשה אונס משחיר את תושבי ת"א כך לא כל עבירה פלילית ביהודה ושומרון הופכת ציבור שלם לעבריין".