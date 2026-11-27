הרב יואל קטן פרסם בגיליון האחרון של כתב העת התורני "המעיין" ביקורת על ספרו החדש של ד"ר רועי הורן, "התחדשות הנפש - צמיחה פוסט-טראומטית ממקורות החסידות".

הספר, שיצא לאור בהוצאת מגיד ומשתרע על פני 364 עמודים, עוסק בהתמודדות עם טראומה ובאפשרות לצמוח מתוך משבר, מתוך עיון במקורות החסידות ובמחקר הפסיכולוגי.

הרב קטן פתח את דבריו בהשפעת המלחמה על השיח הציבורי. "בעקבות מלחמת התקומה עלתה לתודעה הציבורית יותר מאי-פעם תופעת הפוסט-טראומה, שקורית בעיקר אצל כאלו שחוו קרבות דמים - אבל גם אצל אנשים שעברו במהלך חייהם אסונות ומשברים מסוגים שונים", כתב.

הורן, בוגר ישיבת עתניאל שחווה בעצמו את הפיגוע בישיבה, לומד ומלמד חסידות במסגרות שונות. לפי הרב קטן, הורן מבקש להראות כיצד גם משבר קשה יכול, בעזרת מאמץ רוחני וסייעתא דשמיא, להפוך ל"שער אל עומק חדש של החיים ושל האמונה".

ב-13 פרקי הספר משלב הורן רעיונות חסידיים ופסיכולוגיים עם סיפורי ניצולים ממתקפת שמחת תורה תשפ"ד. בין היתר הוא מתאר חמישה שלבים של צמיחה מתוך משבר, שאותם הוא מציג בעקבות הבעש"ט, ועוסק בכוחה של האמונה, בגמישות נפשית ובהתמודדות עם המוות.

הרב קטן מונה את השינויים שהורן מתאר כצורות אפשריות של צמיחה לאחר טראומה: הערכה מחודשת לחיים, שיפור ביחסים עם אחרים, תחושת מסוגלות, פתיחות לאפשרויות חדשות וצמיחה רוחנית. את התרשמותו מהחיבור סיכם במילים "מרשים ביותר".

לצד השבחים הסתייג הרב קטן מכמה מהסיפורים ששילב הורן. "לי הפריע שבין הסיפורים המרגשים של ניצולים ושל אחרים מובאים גם כאלו שיש בהם אמונה באלילים הודיים או הישענות על אמונות רחוקות מתורה", כתב.

לדבריו, "יתכן שיש מה ללמוד לעניין הטראומה גם מהסיפורים האלו, אך לענ"ד היה עדיף לוותר על הקטעים האלו ולמצוא אחרים במקומם".