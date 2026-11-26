הרב אלי אדלר הוציא לאור את ספרו החדש, "אור לדור - מרכזיות תורת הרב קוק לדורנו".

הספר עוסק במקומה של תורת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בבתי המדרש ובהשפעתה על חיי הציבור בישראל. את החיבור החל הרב אדלר לכתוב לפני יותר מעשרים שנה, בעקבות שאלה שחזרה ועלתה בשיעוריו.

הרב אדלר כיהן כראש מדרשה בשלומית וכר"מ במכינה בעצמונה ובישיבת שבי חברון. על כריכת הספר מופיעות המילים "אור ישראל זורח והולך ואור", לצד תמונת הרב קוק ונופה של ירושלים.

"במהלך השנים שאני מלמד, לא פעם, כשהתלמידים רואים את סדר היום הלימודי, הם מתעוררים לשאול מדוע אנו נותנים מקום כה מרכזי לתורת הרב על פני גדולי ישראל לאורך הדורות", כתב הרב אדלר בהקדמה. לדבריו, השאלה הובילה אותו לברר מדוע ראוי להעניק לתורת הרב קוק מקום מרכזי דווקא בדורנו.

בהקדמה מתאר הרב אדלר כיצד, לתפיסתו, הלימוד בבתי המדרש מקבל ביטוי גם בחיי היום יום ובהנהגה הציבורית. "תורה זו נעשית יותר ויותר תורת חיים בקרב יחידים, משפחות ובציבור הרחב, ומתבטאת רבות בחיי המעשה ובמנהיגות בתחומים חשובים במדינת ישראל", כתב.

את החיבור החל לכתוב באלול תשס"ג. לקראת פרסומו כתב חלקים ממנו מחדש והעביר אותו לעיונם של תלמידי חכמים. הוא הודה לרבנים רעי פרץ, אשי בלייכר, נועם לנדאו, יונתן שפנייר ואוהד תירוש, ובמיוחד לרב משה אברהם מהוצאת "מעמק חברון", שאותו כינה "חברותא שלי לענייני כתיבה".

לקראת סיום ההקדמה הביע הרב אדלר תקווה שהחיבור יעורר שאלות ויעמוד לדיון בבתי המדרש. "ניסיתי לברר את הדברים עד כמה שידי מגעת. ברור לי שלא הקפתי הכול וסוגיות רבות עוד צריכות להתלבן", כתב.

את ההקדמה, שעליה חתם ביישוב שלומית, סיים בתפילה: "שנזכה להיות שליחים נאמנים של הקב"ה בהמשך תחייתנו וגאולתנו".