הרב שמואל אליהו באזהרה לחרדים

הרב שמואל אליהו השתתף הערב (חמישי) בעצרת תפילה עם משפחות שכולות בהר הרצל ונאם נגד הקמת ממשלה שתישען על תמיכת המפלגות הערביות.

בדבריו פנה לציבור החרדי וקרא לו שלא לתת יד להקמת ממשלה כזו. הוא הזכיר את הסכמי אוסלו ואת ההתנתקות ואמר כי הוא מקווה שהחשש מפני תמיכה חרדית במהלך יתברר כמוטעה.

"אני רוצה מפה פנייה מיוחדת לאחינו החרדים, כבר טעיתם פעם אחת באוסלו ושילמנו על זה מחיר דמים נורא ואיום", אמר הרב אליהו. בהמשך הזכיר גם את ההתנתקות וטען כי החרדים נתנו לה יד.

"עוד פעם אתם נכשלים? חילול ה'. איפה התורה? התורה זה רק לשבת בכולל וללמוד? ומה עם לקיים את התורה?", שאל. הוא אמר כי קיום התורה מחייב לשמור על חיי עם ישראל ועל ארץ ישראל.

בהמשך שאל הרב אליהו כיצד החרדים יכולים, לשיטתו, לתת יד להקמת ממשלה שתישען על מי שכינה "שונאי ישראל, תומכי טרור". הוא הוסיף כי אם יתברר שחששו היה מוטעה, יחזור בו מדבריו, וכי אם המהלך אכן ייצא לפועל הוא רואה בו חילול השם.

בסיום קרא למשתתפים להתפלל שמי ששוקל לתמוך במהלך יחזור בו, ושזכותם של הנופלים הקבורים בהר הרצל, ובהם יקיריהן של המשפחות שהשתתפו בעצרת, תגן על עם ישראל.