היועץ העצמאי של ממשלת בריטניה למאבק באנטישמיות, הלורד ג'ון מאן, פתח בחקירת טענות לאפליית עובדים יהודים בתאגיד השידור הציבורי BBC. כך דיווח העיתון הבריטי "גרדיאן".

מאן אמר כי חושפי שחיתויות בתאגיד תיארו "סביבת עבודה עוינת", וטען כי הנהלת ה-BBC לא התייחסה כראוי לאזהרות שהשמיע בעבר.

על פי הדיווח, החקירה נפתחת בעקבות עזיבתה של לוסי קון, לשעבר העורכת האחראית על הזמנת סרטי תעודה בתאגיד השידור. קון קיבלה סכום בן שש ספרות במסגרת הסדר פשרה, לאחר שהעלתה טענות לאנטישמיות בעקבות טבח חמאס ב-7 באוקטובר 2023.

בדיקה פנימית שערך תאגיד השידור לא מצאה בסיס לטענותיה של קון בדבר אנטישמיות, אך הצביעה על ליקויים. במסגרת החקירה יבחן מאן אם מדובר באפליה ממסדית. בכוונתו להציג באביב הקרוב את ממצאיו בפני הנהלת ה-BBC ושרי הממשלה הבריטית.

לפי ה"גרדיאן", תאגיד השידור לא קיבל הודעה על פתיחת החקירה. ב-BBC הדגישו כי הם מתייחסים ברצינות לטענות בדבר אפליה וכי הונהגו בתאגיד הדרכות חובה לעובדים בנושא אנטישמיות.

קון בירכה על פתיחת החקירה ואמרה כי עובדים יהודים בתאגיד מתמודדים עם קשיים וחוששים להשמיע את קולם.

תאגיד השידור הבריטי סופג בשנים האחרונות ביקורת תכופה על אופן סיקור ישראל והמלחמה בחמאס, בין היתר בשל טענות להטיה נגד ישראל ולסיקור שאינו ביקורתי של ארגוני הטרור.

בנובמבר 2023 התנצל ה-BBC לאחר שדיווח בשוגג כי חיילי צה"ל תוקפים במכוון אנשי צוות רפואי במהלך הלחימה בבית החולים שיפא בעזה ובסביבתו.

תאגיד השידור ספג ביקורת גם בעקבות סיקור פיצוץ בבית חולים ברצועת עזה, שבתחילה יוחס לישראל. בהמשך הציג צה"ל ראיות לכך שהפיצוץ נגרם מרקטה ששיגר ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי. ב-BBC הודו לאחר מכן כי "היה זה שגוי להעלות השערות" בנוגע לזהות האחראים לפיצוץ.

סערה נוספת התעוררה בעקבות שידור סרט התעודה "עזה: איך לשרוד באזור מלחמה", לאחר שהתברר כי הקריין בסרט הוא בנו של בכיר בחמאס. בעקבות הביקורת הודה תאגיד השידור כי בהפקת הסרט נפלו "ליקויים חמורים".