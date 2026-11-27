אגדת ה-NBA שאקיל אוניל הפתיע את כוכב הכדורסל הישראלי דני אבדיה בלילה שבין רביעי לחמישי, כשפנה אליו בעברית בריאיון בתוכנית "אינסייד דה-NBA" ברשת ESPN.

לאחר ניצחונה של פורטלנד טרייל בלייזרס על סן אנטוניו ספרס בתוצאה 111:116, פתח אוניל את הריאיון עם אבדיה במילים "שלום, ברוך השם". הפורוורד הישראלי פרץ בצחוק והשיב בהתלהבות: "שלום".

אוניל, שזכה בארבע אליפויות NBA, התייחס בהמשך לדרכו של אבדיה ממכבי תל אביב, דרך ארבע עונות בוושינגטון ויזארדס ועד להפיכתו לכוכב המוביל של פורטלנד.

אוניל שאל את אבדיה כיצד זה מרגיש "לא להתקבל, ואז, אתה יודע, להיכנס למצב החדש הזה ולזהור כפי שאתה זוהר".

"אני פשוט מאמין בעצמי", השיב אבדיה והוסיף: "אני באולם, אני עובד, אני חבר טוב לקבוצה, ואני רוצה לנצח - זה הדבר החשוב ביותר עבורי".

לקראת סיום הריאיון הפתיע אוניל פעם נוספת את אבדיה כשאיחל לו בעברית "שבת שלום", על אף שהראיון התרחש כמה ימים לפני כניסת השבת.

אבדיה בן ה-25 הוביל את קלעי פורטלנד עם 33 נקודות מול סן אנטוניו וסייע לקבוצתו להישאר בתמונת המאבק על הכרטיס לשלב הנוקאאוט של גביע ה-NBA.

ביום שני קלע הישראלי 31 נקודות, כולל חמש שלשות, בניצחון של פורטלנד 111:128 על פילדלפיה סבנטי סיקסרס, שנקטע בו רצף חמשת הניצחונות של פילדלפיה.

עדות נוספת למעמדו של אבדיה בליגה התקבלה בסוף השבוע שעבר, כאשר מאמן ניו יורק ניקס, מייק בראון, הרעיף שבחים על הישראלי לקראת משחקה של פורטלנד במדיסון סקוור גארדן.

כתבי ערוץ הספורט ערן סורוקה ויואב מודעי שאלו את בראון כיצד קבוצתו, המתמודדת עם מכת פציעות, מתכוונת לשמור על אבדיה. המאמן הבהיר כי הניסיון להגביל את כוכבה של פורטלנד יחייב מאמץ הגנתי קבוצתי.

"ובכן, אני מקווה שאבדיה יחטיא כמה זריקות, כי הוא שחקן נהדר. ולכן כל חמשת השחקנים צריכים להשתתף בשמירה על הכדור. וכמובן, נגוון בזהות השחקן שיוביל את המשימה הזאת בהגנה. אבל ההגנה הקבוצתית שלנו תצטרך להיות יוצאת מן הכלל כדי לנסות להאט אותו. אי אפשר לעצור אותו. הוא יקלע את הנקודות שלו", אמר בראון.

מאמן הניקס שיבח גם את יכולתו של אבדיה לסחוט עבירות ואת השיפור המשמעותי בקליעה מחוץ לקשת.

"הוא גם עבד קשה מאוד על הקליעה שלו לשלוש. אז אי אפשר, אי אפשר לתת לו מרחב. צריך לשמור עליו צמוד, ועכשיו הוא חזק מספיק ומהיר מספיק כדי לחדור דרכך, לעבור אותך ולסיים את המהלך בסל ו/או לסחוט עבירה", הסביר.

אבדיה ממשיך להציג יכולת מרשימה לאחר עונת הפריצה שלו, שבה נבחר לראשונה בקריירה להשתתף במשחק האולסטאר של ה-NBA.