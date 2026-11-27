הרשויות הפדרליות בגרמניה עצרו אתמול (חמישי) שני אזרחים עיראקים בחשד להשתייכות לארגון טרור פרו-איראני שעמד מאחורי תוכניות לפגוע במוסדות יהודיים באירופה.

השניים, שזוהו כמוסטפא אל-ר' ואמיר ג', נעצרו בערים היידלברג וקלן. על פי דיווחים בתקשורת המקומית, יותר מ-250 שוטרים השתתפו במבצע המעצרים, שבמסגרתו נערכו חיפושים ב-17 אתרים בשלוש מדינות מחוז בגרמניה.

לטענת התביעה, מוסטפא הקים בסוף שנת 2025 ארגון טרור בשיתוף מוחמד א-סעדי, המואשם בייסוד ארגון חרכת אצחאב אל-ימין אל-אסלאמיה (HAYI), שנקשר לתקיפות נגד מוסדות אמריקניים, ישראליים ויהודיים באירופה.

על פי החשד, אמיר הצטרף בהמשך לשורות הארגון, שתכנן לבצע פיגועים בבתי כנסת בקלן ובעיר אירופית נוספת. התוכניות לא יצאו לפועל.

ראש ממשלת מדינת המחוז נורדריין-וסטפאליה, הנדריק ויסט, בירך את כוחות הביטחון על ביצוע המעצרים.

"יש לאפשר לחיים היהודיים לשגשג בחופשיות ובביטחון בארצנו. כל מי שתוקף אותם תוקף את כולנו", כתב ויסט.

החקירה מתנהלת על רקע גל התקיפות נגד מוסדות יהודיים ברחבי אירופה מאז פרוץ המלחמה עם איראן.

בחודש שעבר גזר בית משפט בגרמניה עונשי מאסר על שני גברים שהיו מעורבים בתוכנית בהכוונת איראן להתנקש באישים יהודים ופרו-ישראלים בולטים במדינה. השניים נעצרו בשנה שעברה בדנמרק ובהמשך הוסגרו לגרמניה לצורך העמדתם לדין.

מערכת הביטחון הגרמנית נמצאת בכוננות מוגברת בשנים האחרונות בעקבות שורה של פיגועי טרור במדינה, בהם הפיגוע בשוק חג המולד בברלין בדצמבר 2016, שבו נרצחו 12 בני אדם ונפצעו עשרות נוספים.