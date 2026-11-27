Nationwide Saturday Night Live Thanksgiving Special Ad - Every Three Seconds

ארגונים יהודיים ופרו-ישראליים מובילים גינו את רשת NBC בעקבות שידור פרסומת אנטי-ישראלית במסגרת המשדר המיוחד לחג ההודיה של תוכנית הבידור האמריקנית הפופולרית "סאטרדיי נייט לייב" (SNL), ששודר ביום רביעי בערב.

הפרסומת, שאורכה 30 שניות ומומנה בידי פרויקט המדיניות של המכון להבנת המזרח התיכון, מציגה לסירוגין ילדה אמריקנית החוסכת כסף לרכישת אופניים וילדה פלסטינית שנפצעה ברצועת עזה.

"במשך שנה היא חסכה 400 דולר לאופניים חדשים", אומר הקריין על הילדה האמריקנית. בהמשך, על רקע תיעוד של ילדה פלסטינית שאיבדה את רגלה ונעזרת בקביים, אומר הקריין: "בכל שלוש שניות, הממשלה שלנו שולחת לישראל 400 דולר מכספי משלמי המיסים כדי לעשות את זה".

בסיום הפרסומת מופנים הצופים לקמפיין "לא עוד לישראל", המאשים את ישראל ב"רצח עם" וקורא לאמריקנים לפנות לנציגיהם בקונגרס בדרישה להתנגד להמשך הסיוע לישראל.

ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית (IAC) מסר בתגובה כי הוא "מגנה את החלטת NBC לשדר תעמולה אנטי־ישראלית המהדהדת את הנרטיב של חמאס ומלבה שנאה אנטישמית במשדר המיוחד של סאטרדיי נייט לייב לחג ההודיה".

בארגון האשימו את הרשת בהתעלמות מזוועות 7 באוקטובר ומהשימוש השיטתי שעושה חמאס באזרחים כמגן אנושי ובמתקנים אזרחיים לצרכים צבאיים. עוד הזהיר הארגון כי שידור תכנים מסוג זה עלול לעודד גילויי אנטישמיות ולסכן את ביטחונן של קהילות יהודיות.

"הפרסומת וההשמטה המכוונת של פוגרום 7 באוקטובר הן עלילת דם אנטישמית מובהקת, שמטרתה לשלול מהמדינה היהודית את זכותה להגן על עצמה מפני מחבלים ורוצחים", נמסר מהארגון, שקרא לרשת להסביר את החלטתה ולמנוע את שידורה החוזר של הפרסומת.

גם מנכ"ל הוועד היהודי-אמריקני (AJC), טד דויטש, מתח ביקורת חריפה על NBC וטען כי הפרסומת מציגה תמונה מעוותת של המלחמה תוך התעלמות מאחריותו של חמאס.

"סבלם של האזרחים הפלסטינים אמיתי ושובר לב. אבל ניצול הסבל הזה כדי לעשות דמוניזציה לישראל, תוך מחיקת חמאס מהסיפור, אינו דיון כן", אמר דויטש.

הוא הדגיש כי העובדה שמדובר בפרסומת בתשלום אינה פוטרת את רשת הטלוויזיה מאחריות לתוכנה.

"NBC בחרה לקבל את הכסף ולשדר את הפרסומת הזאת. עליה להסביר מדוע וכיצד פרסומת כה חד־צדדית ומניפולטיבית עמדה באמות המידה שלה לתכנים שהיא משדרת", אמר.

מנכ"ל הליגה נגד השמצה (ADL), ג'ונתן גרינבלט, גינה אף הוא את הרשת והדגיש את חומרת ההחלטה לשדר את הפרסומת דווקא בערב חג ההודיה.

"שידור פרסומת העושה דמוניזציה בוטה למדינה היהודית ומעלה טענות שקריות על השימוש בכספי משלמי המיסים האמריקנים, בשעות צפיית השיא בערב חג משפחתי, אינו רק חסר רגישות. אין דרך להצדיק אותו", אמר גרינבלט.