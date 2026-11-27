הרב יונה גודמן - האם ילדיי הם מהנפגעים?

הרב יונה גודמן עוסק בטור וידאו חדש במסגרת סדרת 'חינוך בדורנו' בערוץ 7 בתופעת החרמות והפגיעות החברתיות בקרב ילדים, ומבקש מההורים לבחון לא רק אם ילדיהם נמצאים בצד הנפגע, אלא גם אם הם עצמם שותפים לפגיעה באחרים.

"האם ילדיי הם מהנפגעים? האם הם נפגעים על ידי חרם חברתי? זו שאלה שרבים שואלים, ואני מבקש לשאול שאלה אחרת: האם ילדיי, בלי לשים לב, מבלי שהם אנשים רעים, הם מהפוגעים?".

הרב גודמן מצביע על הפער שבין האופן שבו ילדים תופסים לעיתים את התנהגותם לבין עוצמת הפגיעה שהיא עלולה לגרום לחבריהם.

לדבריו, ילדים עשויים להתייחס לאמירות פוגעניות כאל מעשה משעשע וחסר משמעות, בעיקר כאשר הדברים נעשים באמצעות הטלפון וברשת.

בעוד שעלבון שנאמר בעל פה עשוי להישכח עם הזמן, מסביר הרב, פגיעה שנעשית בכתב עלולה להישאר נגישה לאחרים במשך חודשים ואף שנים.

"אני מציע שניתן את תשומת ליבנו לא רק לכך שהילדים לא יהיו הנפגעים, אלא שגם לא יהיו הפוגעים".

הרב גודמן מדגיש כי החינוך בנושא אינו צריך להתחיל רק בעקבות אירוע שבו התברר להורים כי ילדם פגע באחר. לדבריו, יש לשלב את העיסוק ברגישות כלפי הזולת ובהשלכותיה של ההתנהגות ברשת כחלק מהשגרה החינוכית בבית.

"גם להם לפעמים נדמה שזה סתם, זה לא באמת - אבל זה פוגע מאוד", הוא מסכם. "שילדיי בוודאי שלא יהיו מהנפגעים, אבל לא פחות מכך - שלא יהיו מהפוגעים".