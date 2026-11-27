תחת הכותרת "כעובד תאגיד השידור הציבורי, אני מתבייש", פרסם העיתונאי קלמן ליבסקינד טור ב"מקור ראשון" נגד שידור תחקיר "זמן אמת" על "נוהל יתוש".

בטור הסביר מדוע הפרסום חצה בעיניו קו אדום, הגן על החלטות הלוחמים בעזה וסיים בפנייה ישירה לעורכת התחקיר, חן ליברמן.

ליבסקינד כתב כי בעשר שנות עבודתו בתאגיד מתח ביקורת על לא מעט מפרסומיו, אך בעיניו התחקיר על השימוש שעשו כוחות צה"ל בתושבי עזה כדי להגן על חיי הלוחמים היה חמור מכל מה ששודר שם קודם לכן. "זו הייתה חצייה של קו אדום. חרפה וכתם על מצחו של השידור הציבורי", כתב.

לדבריו, מי שמאשימים את ישראל בעולם ישתמשו בתחקיר כדי לבסס את טענותיהם. "התחקיר הזה יהיה המוצג הראשון בטיעונים שלהם", כתב. הוא דחה גם את הטענה שהביקורת בתחקיר מופנית כלפי הממשלה או צמרת הצבא, וכינה את הניסיון להבחין בינה לבין ביקורת על החיילים "מביכים".

משם עבר ליבסקינד לדבר על המחיר האישי של המלחמה. הוא סיפר שהשתתף בעשרות לוויות וניחומי אבלים ושבני משפחתו לחמו בחזיתות שונות. "כל מהלך שהיה בו כדי לשמור על חייו של מי מהם, במחיר חייו של אזרח מדינת חמאס, הוא מהלך מוסרי וראוי בעיניי", כתב.

הוא התייחס גם לטענה שעלתה בתחקיר, שלפיה חוסר המוכנות של צה"ל הותיר את הכוחות בלי די אמצעים להגנה על חיי הלוחמים. לדבריו, המלחמה תפסה את ישראל בהפתעה, ומרגע שפרצה נדרשו הכוחות למצוא פתרונות בשטח. הוא טען כי צה"ל לא היה יכול להעמיד רחפן, דחפור וכלב של עוקץ לרשות כל צוות בכל רגע, וכי על רקע זה נעשה שימוש בתושבים מקומיים.

בהמשך התייחס ליבסקינד לפגיעה בתושבים שנאלצו לסייע לכוחות. הוא כתב כי בתנאי הלחימה נהרגו גם חיילי צה"ל מאש כוחותינו, ובהם אדם שהיה קרוב אליו מאוד. "וזה קורע את הלב. אבל לצערנו הרב כך מתנהל לפעמים שדה הקרב", כתב.

"אנחנו לא בניסוי בתנאי מעבדה. אנחנו במלחמה", הוסיף ליבסקינד. הוא כינה את פרסום התחקיר בנסיבות האלה "טירוף הדעת", ותהה כיצד היו מנהלי התאגיד שוקלים את הסיכון אילו חיי בנם היו מוטלים על הכף. הוא כתב כי מבחינתו חיי לוחם אחד קודמים לחייהם של מאה אזרחים עזתים.

בסיום פנה לחן ליברמן וביקש ממנה שלא לתאר את ההתנגדות לפרסום כעמדה פוליטית ושלא לדבר בשם הלוחמים. "אל תדברי בשם החיילים, ואל תספרי ש'הילדים של כולנו שם'. אני לא יודע איפה היו הילדים שלך, אני יודע איפה היו הילד שלי והחתנים שלי והאחיינים שלי. את לא מדברת בשמם. את דורכת עליהם", כתב.