יו"ר הכנסת מתן כהנא התייחס הבוקר (שישי) בציוץ שפרסם למגעים להקמת הממשלה.

כהנא אמר כי מאז פרסום תוצאות הבחירות הוא פועל להקמת ממשלת אחדות רחבה בראשות גדי איזנקוט, אך הביע חשש שנתניהו מנסה למשוך זמן ולהוביל לבחירות נוספות בעודו עומד בראש ממשלת המעבר.

"מאז פרסום תוצאות הבחירות כל פעולותי מכוונות לדבר אחד - הקמת ממשלת אחדות רחבה בראשות גדי איזנקוט", כתב כהנא.

הוא ציין כי "לטובת העניין, וכדי לאפשר לצוותי המשא ומתן מקסימום מרחב פעולה, בחרתי לשמור על דממה תקשורתית".

"כל החינוך שקיבלתי, כל תחנות חיי בהן עברתי זועקות מילה אחת - אחדות!", כתב כהנא, והוסיף: "אך לא בכל מחיר".

בהמשך הפנה כהנא ביקורת לראש הממשלה בנימין נתניהו: "לצערי כרגע אני מתרשם כי נתניהו מנסה למשוך זמן ולהוביל אותנו לבחירות נוספות כשהוא ראש ממשלת המעבר. את הדבר הזה לא נוכל לאפשר".

כהנא סיים בקריאה לנתניהו לקדם את המגעים לאחדות: "אין דבר שאני רוצה יותר מאשר ממשלת אחדות רחבה. הלוואי ונתניהו יבין את גודל השעה".