עוד לפני שריאיון של מנסור עבאס שודר, הדיווח שלפיו הוא צפוי להכריז כי חמאס הוא ארגון טרור הצית עימות חריף סביב האפשרות שרע"ם תתמוך בממשלה בראשות גדי איזנקוט.

שר הביטחון ישראל כ"ץ השווה את האסטרטגיה של עבאס לזו של יחיא סינוואר וראשי חמאס נוספים, ובן גביר, סמוטריץ' והליכוד טענו כי ההכרזה נועדה לסלול את דרכו לממשלה.

לפי הדיווח, יו"ר רע"ם צפוי להכריז בראיון לחדשות 12 כי חמאס הוא ארגון טרור, כחלק מניסיונו להשתלב בממשלה שגוש האופוזיציה מנסה להקים. עבאס מסר בתגובה כי יתייחס לסוגיה בריאיון וביקש להמתין לשידור.

"במוצאי שבת ישודר ריאיון שלי עם דנה ויס בחדשות 12, שבו אתייחס לסוגיית הגדרתו של חמאס. אני מבקש להתייחס אך ורק לדברים שאמרתי בריאיון, ולא לדברים אחרים המיוחסים לי", מסר עבאס.

שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב: "האסטרטגיה של מנסור עבאס, נציג האחים המוסלמים בישראל, וראשי החמאס המחוסלים בעזה - יחיא סינוואר, מוחמד דף ומרואן עיסא, שהיו אחראים לגיבוש וביצוע תוכנית ההונאה מול גורמי המודיעין בישראל, אותה אני מכיר היטב מתוך התחקירים שראיתי - זהה לחלוטין".

כ"ץ הסביר את ההשוואה: "לטעון טקטית לרצון ברווחה כלכלית לאוכלוסייה הערבית בישראל או בעזה, ולקדם את רעיון הקמת הישות האיסלאמית במרחב שתכחיד את ישראל בטרור ולחימה - כמו החמאס - או בחדירה עמוקה והשפעה על המערכת הפוליטית - כמו שעושה עבאס".

"תוכנית ההונאה של החמאס מול שירותי המודיעין של ישראל הצליחה מעל ומעבר ב-7 באוקטובר, והחדירה של האחים המוסלמים והכוחות הלאומנים הערבים למערכי השלטון בישראל עלולה להצליח בגלל אינטרסים פוליטיים ויותר מכך: בגלל תופעת הליברמניזם המייצגת קנאה ושנאה אישית לבנימין נתניהו כתחליף לאידיאולוגיה וראיית טובת המדינה", הוסיף.

בהמשך התייחס כ"ץ גם לציבור החרדי: "הציבור החרדי, שנקלע למצוקה קשה בגלל רדיפת השמאל והמערכות שתומכות בו, משמש ככלי משחק במימוש התוכנית הגדולה להשמדת ישראל מבפנים".

"כמי שמכיר מקרוב את ההישגים הביטחוניים הגדולים, אבל גם את הסכנות והאתגרים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם - אני מתריע ומקוה מאוד שזה לא יתממש", כתב כ"ץ. "אני פונה לכל הכוחות המרכזיים שטובת המדינה לנגד עיניהם לעצור ולשלב ידיים למען עתידה וביטחונה של מדינת ישראל".

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, טען כי עבאס משתמש בהכרזה הצפויה כדי להיכנס לממשלה. "מנסור עבאס לא גילה פתאום אחרי 3 שנים שמי שאנס, טבח, שרף, התעלל וחטף הוא ארגון טרור", כתב. "מנסור עבאס יודע מה זה 'תקייה' ויודע שמותר באיסלאם לשקר בשביל להשמיד את מדינת ישראל, והוא גם יודע שליברמן, בנט ואייזנקוט ימכרו את מדינת ישראל בשביל שלטון".

בן גביר הוסיף: "הוא שקרן, לא מאמינים לו. זהו תמרון פוליטי דוחה - צעד אחד אחורה כדי להתקדם שלושה צעדים קדימה, אל קודש הקודשים של קבלת ההחלטות בישראל". הוא האשים את איזנקוט ש"מוכן לקנות את ההצגה ולהפקיר את ביטחון ישראל בשביל הכיסא. חרפה. נילחם בכל הכוח לסכל את הקמת ממשלת החורבן הזאת".

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כתב: "מי שיתרשם מההכרזה ה'דרמטית' של מנסור עבאס על חמאס - ארגון טרור, פשוט לא מכיר את עבאס ואת השיטה של האחים המוסלמים. שיטת ה'תקייה' שמבוססת על הסתרה ונכונות לשקר ולומר כל דבר שהצד השני רוצה לשמוע כדי לקבל את עמדות הכח הרצויות".

"עבאס רוצה להיכנס לממשלה כדי לחסל את ישראל מבפנים ובשביל זה הוא יגיד כל שקר שיבקשו ממנו. אסור ליפול למלכודת הזו ולהקים ממשלת אסון שתישען על אויבי ישראל", הוסיף סמוטריץ'.

בהודעת הליכוד נכתב: "בעוד רגע הציבור הישראלי יצפה בהצגת שווא של מנסור עבאס שנכתבה על ידי גוש השמאל".

"בעוד רגע תשמעו פרשנים מוחאים כפיים על מס השפתיים של מנסור עבאס", נכתב בהמשך. "אבל שלא ישטו בכם - מנסור עבאס הוא יו"ר התנועה האסלאמית, תנועת בת של האחים המוסלמים שדוגלים בעקרון שכדי להביס את הכופרים מותר לשקר להם".

עוד נמסר מהליכוד: "בדיוק כפי שהוא אמר: 'נאלצנו להכיר ביהדות המדינה אחרת היינו נפסלים מהתמודדות לכנסת', עכשיו הוא יגיד כל דבר בכדי לאפשר לשמאל לדהור לממשלה הרסנית שתלויה בו. הם יאזרחו מאות אלפי פלסטינים, יקימו אוטונומיה פלסטינית בנגב ובגליל, ומדינה פלסטינית ביו"ש".

בליכוד סיימו: "זאת תהיה ממשלה שתלויה במפלגות שותפות שרוצות לחסל את מדינת ישראל מבפנים, שמעדיפות את טובת המחבלים על פני חיילי צה"ל ושתומכות בטרור. לא משנה מה נציגיהן יגידו עכשיו כדי להביא לעולם את הקמת ממשלת הכניעה".