השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הציעו לשקול לוותר על האישום בתיק 4000, ובפרקליטות כבר נשמעים קולות הקוראים להמשיך במשפט כרגיל.

לפי דיווח הבוקר (שישי) בכאן חדשות, גורמים בתביעה סבורים שיש להותיר על כנם את האישומים בתיקי 2000 ו-4000 ולערער לבית המשפט העליון אם נתניהו יזוכה.

עמדה רשמית של הפרקליטות טרם גובשה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה צפויה לקיים דיון בהמלצות השופטים עם פרקליט המדינה עמית איסמן, התובעת יהודית תירוש ויתר חברי צוות התביעה.

מהפרקליטות נמסר בתגובה: "טרם התקיימו דיונים בנושא וכידוע איננו נוהגים להתייחס לתוכנם של דיונים פנימיים".

מוקדם יותר השבוע התייצבה בהרב-מיארה לדיון במשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים. השופטים הבהירו כי זימונה נבע מכך שההחלטה על המשך ההליכים נתונה בידי היועצת המשפטית לממשלה, וכי אין בכך משום הבעת אי-אמון בנציגי התביעה.

לדברי השופטים, לאחר שהסתיימה עדותו של נתניהו הגיע המשפט לשלב שבו נכון לבחון כיצד להמשיך. הם הדגישו כי מדובר בהתרשמותם מהראיות שנשמעו עד כה, וכי דבריהם נוגעים לנתניהו בלבד, מאחר שטרם שמעו את הנאשמים האחרים.

תיק 4000: השופטים אמרו כי אישום השוחד מעורר קשיים ניכרים. הם הצביעו על הקושי לקבוע ממצאים על סמך עדותו של שלמה פילבר בנוגע להנחיה שלפי האישום קיבל מנתניהו. לדבריהם, הקושי נובע בין היתר משינוי בגרסתו ומנתונים שאינם מתיישבים עם העדות.

חברי ההרכב הביעו ספק אם הוכחה היענות חריגה לנתניהו ואם הוכח כי היה מודע לה בזמן אמת. לדבריהם, הספקות מקשים לבסס גם את ניגוד העניינים הנטען במסגרת עבירת הפרת האמונים. "לגבי אישום זה, אנו מעריכים שסיכויי ההרשעה נמוכים, במידה המצדיקה לשקול את הדברים מחדש", אמרו.

תיק 2000: ביחס לשיחות בין נתניהו לארנון מוזס אמרו השופטים כי יש להם "ספק רציני אם המתואר בכתב האישום מגלה עבירה". השופטים הטילו ספק אם התיאור בכתב האישום והראיות שהוצגו מבססים את הטענה שנתניהו השתמש בכוח תפקידו כדי לקבל טובת הנאה אישית.

עם זאת, ההרכב ציין כי המדינה טרם קיבלה הזדמנות להציג טיעון סדור בסוגיה, והציע לשמוע את טיעוני הצדדים לפני שיחליט כיצד להתקדם.

תיק 1000: ביחס לאישום השלישי אמרו השופטים כי עיקר הראיות כבר הוצגו בפניהם, בכפוף לבקשה לחיקור דין. הם הציעו למצוא דרך דיונית לסיים את ההליך באישום הזה ולהגיע להכרעה.