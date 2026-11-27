בנו של יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, חליל אל-חיה, היה יעד התקיפה הישראלית לפנות בוקר בשכונת רימאל במערב העיר עזה, כך דיווחה סקיי ניוז בערבית מפי מקורותיה. לפי הדיווח, גורלו של הבן עדיין אינו ידוע.

לפי דיווחים מרצועת עזה, התקיפה כוונה לדירה בקומה הרביעית בבניין בשכונה. לפחות שני בני אדם נהרגו בתקיפה ואחרים נפצעו.

מוקדם יותר מסר צה"ל כי חיסל ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס בשתי תקיפות במרכז רצועת עזה ביום שישי שעבר. לפי הצבא, שלושה מהם חוסלו בעת שנפגשו לקידום פיגועים נגד אזרחים ישראלים וכוחות צה"ל.

בין המחבלים שחוסלו היה יוסף אעידי, סגן ראש חוליית נוח'בה שפשט למוצב סחף בטבח 7 באוקטובר והשתתף ב"טקס" מסירת החטופים אלי שרעבי, אוהד בן עמי ואור לוי.

באותה תקיפה חוסלו גם מצטפא חסן עויני, צלף בזרוע הצבאית של חמאס, ומחמוד אבו הוישל, פעיל נ"ט בארגון.

בתקיפה נוספת חוסל דיאב אלרחמן ראדי, ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס שעסק בהעברת כספים לארגון.

לדברי צה"ל, הארבעה פעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה וקידמו פיגועים במהלך המלחמה, לרבות בתקופה האחרונה, תוך הפרת הפסקת האש. בצבא מסרו כי הכוחות ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם.