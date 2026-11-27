רגע החיסול בעזה דובר צה"ל

שלושה מחבלים שפשטו לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר חוסלו השבוע בתקיפות צה"ל ושב"כ ברצועת עזה.

בהודעה משותפת מסרו צה"ל ושב"כ כי בסך הכול חוסלו שישה מחבלים מחמאס ומהג'יהאד האסלאמי, בשורת תקיפות בחאן יונס ובצפון הרצועה.

ביום שלישי חוסלו במרחב חאן יונס אכרם צבחי חמדאן אבו טעימה, מחבל בגדוד מזרח חאן יונס של חמאס, ווגדי סאמי סלימאן אבו צלאח, מחבל בג'יהאד האסלאמי שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר.

בתקיפות נוספות בצפון הרצועה חוסלו ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס. שניים מהם פשטו לישראל בטבח: מחמד עלי מחמד גודה, ראש חוליה, וחאזם חמודה, ראש חוליית נוח'בה בגדוד ג'באליה.

עוד חוסלו אסאמה עלי מחמד גודה, אחראי הנדסה גדודי, וחאלד זהאר חאלד אבו עון, מחבל נוח'בה בגדוד ג'באליה.

לפי צה"ל ושב"כ, המחבלים קידמו לאורך המלחמה, ובייחוד בתקופה האחרונה, תוכניות לפיגועים נגד אזרחים ישראלים וכוחות צה"ל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרת הפסקת האש.

בצה"ל מסרו כי לפני התקיפות ננקטו אמצעי זהירות לצמצום הפגיעה באזרחים, ובהם תצפיות מהאוויר ושימוש בחימוש מדויק. עוד נמסר כי הכוחות פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת איומים מיידיים.