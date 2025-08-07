לשכת שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', פרסמה הבוקר (חמישי) תגובה לסערה שפרצה בעקבות תמונה שצולמה במהלך ביקור השר וחברי גרעין השיבה לשא-נור, בה נראית ברקע כתובת גרפיטי "מוות לערבים".

"ראינו את הכיתוב בגרפיטי לאחר שהתמונה הופצה ומתנערים כמובן מהכיתוב מכל וכל", נמסר מהלשכה.

עוד הוסיפו: "מה שכואב לתקשורת זה לא גרפיטי טפשי שאף אחד לא שם לב אליו, אלא העובדה שהשר סמוטריץ' מוביל מהפיכת התיישבות וביטחון ביהודה ושומרון כפי שלא היה עשרות שנים".

בסיום ההודעה נכתב: "שמחים להוביל את תיקון הגירוש מצפון השומרון ואת חידוש ההתיישבות בישוב שאנור מתוך אהבת עם ואדם גדולה".

הביקור ביישוב נערך הבוקר - עשרים שנה לאחר גירוש התושבים, ושנתיים לאחר ביטול חוק ההתנתקות בכנסת. הביקור התקיים גם מספר חודשים לאחר החלטת הקבינט, ביוזמת סמוטריץ', להכיר מחדש בשא-נור כיישוב מן המניין במועצה האזורית שומרון.

בין הנכנסים ליישוב היו השר סמוטריץ' וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שגורש בעצמו משא-נור לפני שני עשורים. הגרעין, המורכב ממשפחות מגורשים ומזוגות צעירים, יצא משכונת המגורשים ביישוב שבי שומרון, ועלה בהתרגשות לשא-נור, בשבילי היישוב בהם התגוררו עד הגירוש.

חברי הגרעין קיימו ישיבה ראשונה במבנה המצודה שבמרכז היישוב, ולאחר מכן החלו בפעולות ניקיון של ערימות פסולת שערביי האיזור השליכו שם בשנים האחרונות.

על חורבות היישוב התקיים לאורך הבוקר הפנינג מיוחד בהובלת המועצה האזורית שומרון למשפחות המגורשים, ולאחריו המשפחות נפגשו ושמעו סקירה ודברי ברכה מפי סמוטריץ' ודגן.