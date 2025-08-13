יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), התייחס הבוקר (רביעי) בראיון לכאן רשת ב לפרסום על החלטת שר המשפטים יריב לוין להחליף מנעולים בלשכתו ששימשה גם את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.

רוטמן אמר: "אנחנו מתפקדים בלי ראש שב"כ בזמן מלחמה בגלל השטויות של גלי בהרב מיארה ואת מדברת איתי על החלפת מנעולים? אולי תעסקו בעיקר פעם אחת ולתמיד".

הוא המשיך ותקף: "אולי תעסקו בעיקר שבזמן מלחמה יושבת היועצת המשפטית לממשלה ומגישה, את לא פירטת את זה מן הסתם כי זה לא מעניין, כי זה לא החלפת מנעולים, ומגישה בקשה לדיון נוסף בשם נציבות שירות המדינה".

רוטמן הוסיף: "אגב, גם הוא (נציב שירות המדינה) הוא ממלא מקום כי הממשלה לא מצליחה למנות נציב שירות מדינה בגלל שהיועצת המשפטית לממשלה מחבלת בעבודתה באופן אקטיבי ומעסיקה אותה באלף שטויות. אין גבול לטרלול שאנחנו צריכים להתמודד איתו בזמן מלחמה".

אמש דווח כי נהגו של לוין החליף את מנעול לשכת היועצת המשפטית לממשלה - והיא לא הצליחה להיכנס למשרדה.

בלשכת השר לוין לא הכחישו את הדיווח והגיבו: "מדובר בטענה שהיא לא פחות מהזויה. המנעולים בלשכת השר בתל אביב אכן הוחלפו. הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו"ד בהרב מיארה".

"הניסיון שלה לעשות שימוש לא מורשה בלשכת השר הוא עוד דוגמה להתנהלות תמוהה מצד מי שכבר הודחה מתפקידה", לשון תגובת לשכת לוין.