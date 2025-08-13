מעצר החשוד ברעננה דוברות המשטרה

שוטרי מחוז מרכז עצרו היום (רביעי) באתר בנייה ברעננה תושב טול כרם, בחשד למעורבות בתכנון פיגוע בתחומי ישראל.

מהמשטרה נמסר כי שוטרי מרחב שרון בשילוב לוחמי יס"מ ניהלו סריקות מבצעיות בשעה האחרונה לאיתור החשוד, לאחר שעל פי החשד התכוון לבצע פיגוע.

במהלך הסריקות, ובהפעלת אמצעים טכנולוגיים שונים, אותר החשוד באזור רעננה ונעצר באתר בנייה. בהמשך הוא יועבר לחקירה.

מוקדם יותר השבוע שב"כ והמשטרה חשפו חוליית מחבלים משכונת כפר עקב בירושלים, בעלי תעודות זהות כחולות, שתכננה לבצע סדרת פיגועי תופת קטלניים נגד אזרחים וכוחות הביטחון.

בין העצורים אב שעבד במסעדה במרכז הארץ, בנו שעבד כטבח בבית אבות במרכז הארץ וצעיר נוסף בשנות ה-20 לחייו. האב הוא ערבי-מוסלמי שהיה בעבר נשוי ליהודייה, והבן היה רשום כיהודי במשרד הפנים עם תעודת זהות כחולה - אך התאסלם לאחרונה.

בחקירה נחשפו עשרות מטעני חבלה, כמויות גדולות של חומרי נפץ, מערכות הפעלה למטענים ותוכניות לביצוע פיגועים באמצעות מכוניות תופת והנחת מטעני חבלה במספר מוקדים - בהם מחסומים ביטחוניים - במטרה לפגוע בשוטרים ובחיילים.

החשוד השלישי, הצעיר בשנות ה-20 לחייו, נעצר בחשד שהכין מטעני חבלה יחד עם האב, הסליק אותם בביתו והתכוון לרכוש כלי נשק ואמצעי לחימה - ולבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון.