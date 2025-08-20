מנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית, איתיאל ניימן, משיב הבוקר (רביעי) למתקפה מצד מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, יהודה ולד, כלפי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בשל התנגדותו לקיצוץ הרוחבי בתקציב משרדי הממשלה לטובת מימון סיוע הומניטרי לעזתים.

"אירועי השבעה באוקטובר מחייבים אותנו לעולם לא להתקרר, לא לשכוח איך הרוצחים הארורים הללו אנסו וטבחו בנו, לקול צהלותיהם של תושבי רצועת עזה. אם מישהו היה אומר ב-7.10 ששנתיים מהיום מדינת ישראל תממן לעזתים סיוע מכספי משלם המיסים הישראלי, היינו אומרים שהוא מטורף. היום למרבה הטירוף זה מה שקרה", טען ניימן.

הוא הוסיף "לא רק שעצם העברת הסיוע כשלעצמה היא ביזיונית, בזמן שחטופינו נמקים במנהרות ולא מקבלים גרם מהסיוע הזה, שחלקים נכבדים ממנו מגיעים לחמאס, אלא שהיא מתרחשת בזמן שמשרד האוצר מסרב להעביר תקצוב לטובת מוסדות חינוך. כסף לילדי עזה כן, כסף לגנים, ובתי הספר של ילדי ישראל - לא".

לדעתו, הפתרון למצב ההומניטרי בעזה, צריך להיות שונה לגמרי. "העמדה של עוצמה יהודית הייתה עקבית מתחילת המלחמה: אם לא נכניס להם סיוע - נכניע אותם במהירות. לצערנו, העמדה הזו לא התקבלה וסיוע רב מגיע לחמאס כפי שהשר בן גביר הזהיר שיקרה, אבל גם לשיטת מי שתומך בהכנסת סיוע, איך יעלה על הדעת שכספי המיסים של תושבי אופקים, ניר עוז ובארי יממנו סיוע לעזתים שצהלו כשטבחו בהם?".

ולד הסביר אמש כי הקיצוצים שנעשו בתקציב המדינה נועדו לממן את ההוצאות הביטחוניות החריגות בשל הלחימה מול איראן ובשבע חזיתות שונות. "לשם כך עשו קיצוץ רוחבי שווה בכל משרדי הממשלה. כולם. במקום להפיל את העלויות על הציבור מקצצים במשרדים. כל משרד מחלק את התקציב שלו ואחראי על חלוקתו", כתב ולד, תוך שהוא מזכיר כי "בן גביר בעבר קיבל תוספת ענקית של מיליארדים למשרדו".

עוד הבהיר כי הקיצוץ התקציבי שעליו מדובר "אינו מתקציב השנה הנוכחית אלא מתקציב 2026".

לדבריו, ההחלטה להעביר תקציב לחלוקת מזון לתושבי עזה לא התקבלה מתוך חולשה, אלא להפך - מתוך צורך אסטרטגי. "אף אחד ברמה הבינלאומית לא ייתן לעצור הכנסת מזון לעזה. הכסף הוא בשביל חלוקה לא על ידי חמאס, מה שיעזור להכריע את המלחמה", אמר. הוא הדגיש כי מדובר בהחלטת קבינט ולא בצעד עצמאי, "כדי לאפשר את המשך הלחימה".

ולד המשיך ותקף את השר בן גביר בחריפות בשל עמדותיו בנושא. "הבחירה של בן גביר לרקוע ברגליו, להתנגד לתקציב בחוסר אחריות או להתנגד לחלוקת מזון שלא מגיעה לחמאס ולהתעלם מהמציאות - היא במקרה הטוב ילדותית ופופוליסטית, במקרה הרע פוגעת במלחמה וביכולת לנצח.

למה בן גביר לא מספר לאן נעלם תקציב חשבון אבטחת מוסדות החינוך במשרדו? ולמה, בניגוד לסמוטריץ', בן גביר הצביע עם ראש הממשלה בקבינט האחרון בעד יציאה למערכה בעזה גם לא עבור ניצחון, אלא גם במחיר עצירה לעסקה חלקית?", תהה ולד.