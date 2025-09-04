ארגון הטרור הרצחני חמאס מנסה לייצר לישראל "מארב לגיטימציה" בעיר עזה באופן שבו פגיעות באזרחים פלסטינים ינוצלו להגברת הלחץ הבינלאומי על ישראל לעצור את המלחמה, כך דווח בכאן חדשות.

על פי הדיווח, זו הסיבה שחמאס שואף להשאיר כמה שיותר תושבים עזתים בצפון הרצועה, ולמנוע את יציאתם דרומה. בשל כך, ארגון הטרור עושה שימוש באיומים, בהפצת תכנים תקשורתיים שקוראים לתושבים להישאר בבתיהם, ואף בפעולות אלימות כלפי תושבים שמבקשים לעזוב - כולל איומים בהוצאה להורג.

נכון להיום, על פי הערכות, בצפון הרצועה שוהים כמיליון פלסטינים, כאשר עד כה רק כ-80 אלף מהם, פחות מ-10%, הצליחו להתפנות דרומה.

תושב עזה: רוצים לנוע דרומה, חמאס לא מאפשר צילום: דובר צה"ל

אתמול פרסם צה"ל שיחה בין קצין מנהלת התיאום והקישור לעזה לבין תושב העיר עזה בצפון הרצועה, שבה נחשפו ניסיונות חמאס לבלום את תנועת האוכלוסייה מהעיר דרומה.

תושב העיר סיפר: "אנחנו רוצים לצאת דרומה אך חמאס עומדים בדרך. הם אומרים לאנשים - תחזרו הביתה, אין פינוי, תחזרו, תחזרו והאנשים מתפזרים".

הוא הוסיף: "בחיי אנשים מפחדים, חלק מהאנשים עוברים מרחובות צדדיים ומחפשים דרכים חלופיות. חמאס עומדים על חוף הים ליד אלנאבלסי וליד מקומות נוספים, ומונעים מהאוכלוסייה לנוע בדרכים הראשיות".

גורם ביטחוני הגיב "ארגון הטרור חמאס עושה הכול על מנת לבלום את תנועת האוכלוסייה דרומה כדי להשתמש בתושבים כמגן אנושי ולצורכי תעמולה. בפועל, עשרות אלפי תושבים הצליחו לעקוף את מחסומי חמאס ולהתפנות מהעיר עזה עוד טרם ההכרזה הרשמית על תחילת פעילות צה"ל. ההערכה במערכת הביטחון היא שהאוכלוסייה תמשיך להתפנות מהעיר ככל שהפעילות הצבאית באזור תתרחב".

לדבריו "חמאס מנצל את הרצון של גורמים שונים בקהילה הבין-לאומית להביא לסיום המלחמה, ועל כן ימשיך להפיץ קמפיינים שקריים על מנת שהעולם יפעיל לחץ על ישראל לעצור את הנעת האוכלוסייה דרומה".