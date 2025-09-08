שר החוץ הספרדי הורה לשגרירת ספרד בישראל לשוב להתייעצויות על רקע ההאשמות הקשות מצד שר החוץ גדעון סער לפיהן הממשלה הספרדית נוהגת באנטישמיות כלפי ישראל והטלת סנקציות נגד שתי שרות בממשלה.

המהלך הישראלי ננקט בעקבות הודעת ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, על חבילת סנקציות שתוטל על מדינת ישראל בשל התמשכות המלחמה בעזה. סנצ'ז פרסם את הצעדים המתוכננים, הכוללים אמברגו נשק מלא על ישראל, איסור כניסה למרחב האווירי של המדינה, ואיסור עגינה של כלים המובילים מיכליות דלק שמסייעות לצה"ל.

בנוסף, הכריז על הגדלת התקציב לאונר"א, איסור ייבוא סחורות מהתנחלויות ביהודה ושומרון, ואיסור כניסת אנשים המעורבים ישירות "ברצח עם בעזה".

"העם היהודי סבל מדריפות ועוולות לאורך ההיסטוריה, ועל כן הוא זכאי למדינה משלו ולהרגיש בטוח. הגנה על אזרחים זה דבר אחד, והפצצה של בתי חולים והרעבת ילדים זה דבר אחר", טען.

מוקדם יותר הודיעו השרים השרים יריב לוין וגדעון סער כי ישראל תטיל סנקציות אישיות על סגנית ראש ממשלת ספרד ושרת העבודה יולנדה דיאז ושרת הנוער סירה רגו.

החלטה זו התקבלה לאחר סדרת התבטאויות של השתיים שלדברי גורמים במשרד החוץ "הובילו את ממשלת ספרד לסטות מקו של יחסים דיפלומטיים עם ישראל לטובת גינויים נחרצים כלפי מדיניותה".

עוד ציינו כי "השרה דיאז, במיוחד, פרסמה הצהרות חמורות בעניין ההכרה במדינה פלסטינית, גינויי פשעי מלחמה ושיח אנטישמי בשורת אירועים, כולל קריאות להחרים מוצרים ישראלים ולסנקציות על ישראל. במהלך השנה האחרונה, דיאז הצהירה כי ישראל היא 'מדינת ג'נוסייד' והובילה קריאות נרחבות להטיל סנקציות בינלאומיות נגד ישראל, כולל דרישה להפסיק את הסחר הביטחוני עם המדינה"

ביחס לשרה רגו צויין כי היא "פירסמה ב-7 באוקטובר 2023 פוסט בו הצדיקה את הטבח. באפריל 2025 היא כינתה את ישראל 'המדינה הג'נוסיידית', יצאה נגד סחר ביטחוני איתה ואמרה שאסור שאפילו יורו אחד יגיע לישראל. במאי 2025 היא קראה לניתוק יחסים מלא ולסנקציות והסיתה את האיחוד האירופי לנתק את כל הקשרים עם ישראל ולנקוט נגדה סנקציות בכל הרמות".

בהחלטה נכתב כי השתיים לא יורשו להיכנס לישראל והמדינה לא תקיים קשרים כלשהם עימן.