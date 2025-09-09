יממה לאחר שישראל אסרה על כניסת שתי שרות בממשלת ספרד לתחומה הודיעה המדינה כי תאסור על השרים סמוטריץ' ובן גביר להיכנס אליה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב בספרדית בחשבון ה-X שלו וכתב: "אל תאפשרו לי להיכנס, אבל תנו לעזתים כניסה חופשית".

שר החוץ של ספרד חוזה מנואל אלברס אמר כי ארצו אינה חוששת מתגובה ישראלית למהלך. "בנוגע לצעדי התגמול, ממשלת ספרד לא חוששת מדבר. הצעדים שלנו נוגעים לרגשות של רוב הספרדים ולתחום הריבונות של ספרד. הצעדים האלה לא נגד ישראל, אלה בעד השלום וזכויות האדם".

אמש גם הורה אלברס לשגרירת ספרד בישראל לשוב להתייעצויות על רקע ההאשמות הקשות מצד שר החוץ גדעון סער לפיהן הממשלה הספרדית נוהגת באנטישמיות כלפי ישראל.

מדובר בתגובה להודעת שר החוץ הישראלי לפיה ישראל תטיל סנקציות אישיות על סגנית ראש ממשלת ספרד ושרת העבודה יולנדה דיאז ושרת הנוער סירה רגו.

החלטה זו התקבלה לאחר סדרת התבטאויות של השתיים שלדברי גורמים במשרד החוץ "הובילו את ממשלת ספרד לסטות מקו של יחסים דיפלומטיים עם ישראל לטובת גינויים נחרצים כלפי מדיניותה".

עוד ציינו כי "השרה דיאז, במיוחד, פרסמה הצהרות חמורות בעניין ההכרה במדינה פלסטינית, גינויי פשעי מלחמה ושיח אנטישמי בשורת אירועים, כולל קריאות להחרים מוצרים ישראלים ולסנקציות על ישראל. במהלך השנה האחרונה, דיאז הצהירה כי ישראל היא 'מדינת ג'נוסייד' והובילה קריאות נרחבות להטיל סנקציות בינלאומיות נגד ישראל, כולל דרישה להפסיק את הסחר הביטחוני עם המדינה"

ביחס לשרה רגו צויין כי היא "פירסמה ב-7 באוקטובר 2023 פוסט בו הצדיקה את הטבח. באפריל 2025 היא כינתה את ישראל 'המדינה הג'נוסיידית', יצאה נגד סחר ביטחוני איתה ואמרה שאסור שאפילו יורו אחד יגיע לישראל. במאי 2025 היא קראה לניתוק יחסים מלא ולסנקציות והסיתה את האיחוד האירופי לנתק את כל הקשרים עם ישראל ולנקוט נגדה סנקציות בכל הרמות".

בחודשים האחרונים הודיעו כמה מדינות על סנקציות נגד שרי הביטחון הלאומי האוצר, בטענה כי השניים "מסיתים לאלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון".

ממשלת הולנד אסרה את כניסתם של השניים לתחומה וגם אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, נורווגיה ובריטניה הודיעו על הטלת עיצומים נגד השרים, הכוללים איסור כניסה למדינה והקפאת נכסיהם בשטחה - אם קיימים כאלה.