פרסום ראשון: שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, ח"כ אורית סטרוק, פנתה הבוקר (שלישי) למשנה ליועץ המשפטי לממשלה לתפקידים מיוחדים, עו"ד שרון אפק, בדרישה להורות על חקירה מיידית בעקבות ריסוס כתובת נאצה על מבנה הנהלת תנועת בני עקיבא בירושלים.

במכתב כתבה סטרוק, "צלב הקרס מזוהה עם נאציזם, והחיבור הפומבי בינו ובין אדם או קבוצת אנשים משמעותו הפשוטה - הסתה לרצח והתרת דם. במקרה דנן, התרת דמם של כל מי שמזוהים עם ערכי בני עקיבא - ציבור הציונות הדתית".

היא הוסיפה כי מדובר בהסתה לרצח, "אני משוכנעת שגם אתה, כמוני, מזועזע עד עמקי נשמתך, ומודאג מההשלכות החמורות של כתובת מסיתה ומתירת-דם כזו על הבית המוכר לכל כבית הנהלת בני עקיבא, בליבה של ירושלים בירתנו".

סטרוק סיכמה את פנייתה בדרישה להנחיה אישית מצד אפק לחקירה מהירה ויעילה, למיצוי הדין עם האחראים, ולמעקב אישי אחר יישום הצעדים.

"לנוכח המשמעות החמורה של התרת דם לציבור שלם, אבקש הנחייתך האישית לחקירה מהירה ויעילה, למיצוי הדין, ולהרתעה, וכן מעקב אישי שלך אחר הביצוע של כל אלה".

הגרפיטי בבני עקיבא צילום: ערוץ 7

מי שגילה את המקרה החמור הוא סגן ראש העיר ירושלים, אריה קינג, שקשר בין מעשה הוונדליזם לבין מלאות שבוע לפיגוע בצומת רמות, בו נרצחה שריתה מנדלסון בדרכה לעבודה בבני עקיבא.

"אני מזועזע היום", אמר קינג לערוץ 7. "הבוקר הגעתי לפה והזדעזעתי לראות פה כתובות נאצה נגד תנועת בני עקיבא, וזה קורה במלאות שבוע מהפיגוע המזעזע והמחריד בצומת רמות".

הוא ציין כי פנה למשטרה בדרישה לפתוח בחקירה ולעצור את המעורבים, וכן לעירייה כדי לדאוג לניקוי מיידי של הכתובות. קינג הוסיף, "אני מקווה מאוד שיתפסו את העבריינים ופשוט להשליך אותם לכלא כמה שיותר זמן. ככל שיתברר שהם אינם יהודים - לגרש אותם מהארץ פשוט".

קינג בשיחה עם ערוץ 7 מבניין בני עקיבא ערוץ 7

בתוך כך, אלחנן וולף, מזכ"ל תנועת הנוער אריאל, שיגר בשם התנועה מכתב חיזוק וההזדהות עם תנועת בני עקיבא במלאת שבוע להירצחה של שריתה מנדלסון הי"ד ועל רקע ריסוס צלבי הקרס.

בהתייחסו לאירועי הבוקר כתב: "הבוקר התבשרנו על כתובת נאצה חמורות וצלבי קרס שהופיעו על בניין ההנהלה הארצית. כמי שעומדים מדי יום בחזית האמונית ובחינוך השורשי של הזהות היהודית בדור זה של גאולה, ודווקא בשעה זו שרבים רבים מחברינו ובוגרנו מצווים בלחימה ברצועת עזה, אנו מחזקים את ידכם ומבקשים לשלוח חיבוק חם וביחד עמכם להרים את הרוח".