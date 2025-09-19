כוחות צה"ל, שב"כ והימ"מ פעלו הלילה (שישי), בהכוונה מודיעינית במרחב רמאללה שבחטיבת בנימין למעצר חברי חוליית הטרור החשודים בביצוע שיגור רקטה מכפר נעמה בשבוע שעבר כפי שנחשף בערוץ 7.

במסגרת הפעילות, כוחות הביטחון סגרו על מבנה בו החשודים שהו וירו לעברו, בעקבות הירי יצאו שלושת המחבלים ונעצרו על ידי הכוחות.

במבנה אותרו עשרות רקטות ביניהן שתי רקטות שיועדו לשיגור, עשרות מטענים וחומרי נפץ, לצד ממצאים הקושרים אותם לייצור ונסיון שיגור רקטות.

כמו כן, אותרה מחרטה לייצור רקטות במסגרת הפעילות במרחב רמאללה. בסיום הפעילות, הכוחות השמידו את הרקטות ואת חומרי הנפץ. החשודים הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.

מדובר בחוליה הראשונה שנחשפה ביהודה ושומרון העוסקת בפעילות ייצור וירי רקטות באופן ישיר, מה שמעלה דאגה מפני הסלמה באמצעי הלחימה בקרב גורמים עוינים באזור.

זהו המקרה הראשון שבו רקטה משטח יהודה ושומרון הגיע במידת בשלות מבצעית שכזו, מה שמעלה חשש במערכת הביטחון.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "תפיסת הרקטות ביו"ש לא מפתיעה אותי. כמו בעזה ערב ה-7.10 שהזהרתי כמעט יחידי מפני הקונספציה, כך ביו"ש. הרשות הפלסטינית היא גוף טרור, שמתאמן לביצוע 7.10 ביו"ש, שמשלם משכורות למי שרוצח יהודים, שמחנך במוסדות החינוך שלו לשחוט יהודים, ומסית בכלי התקשורת שלו בעד הטרור. אם לא נפרק אותה בזמן, נתעורר מאוחר כמו בעזה".

שר האוצר והשר במשרד הבטחון בצלאל סמוטריץ' הגיב: "ייצור הרקטות ביהודה ושומרון הוא תוצאה ישירה של התקווה הערבית לחיסולה של מדינת ישראל באמצעות הקמת מדינת טרור בלב הארץ. מקרון נותן תקווה לטרור, אנחנו צריכים לגדוע אותה. החלת הריבונות הישראלית על פי התכנית שפרסמתי וזכתה לתמיכה רחבה היא הדרך היחידה לוודא שמדינה פלסטינית לא תקום. אפעל בעזרת השם בכל הכלים העומדים לרשותי כדי למנוע את סכנת המדינה הפלשתינית ובכלל זה הקרסת הרש"פ, שכל מהותה היא חתירה להקמת מדינה פלשתינית והשמדת ישראל, באמצעות חנק כלכלי וביטול השיפוי שניתן לבנקים הקורספונדנטים הישראלים שפועלים מולה".

השר אלי כהן הגיב: "תפיסת הרקטות ביו"ש מחדדת את חובתנו להחיל ריבונות ביהודה ושומרון, חבלי אבותינו. ההיסטוריה מוכיחה שכל מקום ממנו ישראל נסוגה הופך לקן טרור קטלני, והעמקת אחיזתנו בקרקע תחזק את ביטחון מדינת ישראל".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הגיב: "הרקטות שהתגלו היו מכוונות לעבר ערי ישראל. הדבר מוכיח שוב באופן ברור שמטרת המחבלים לא הייתה ולא תהיה יהודה ושומרון. אויבנו לא מתעניינים בשילה או בפסגות אלא במודיעין ובתל אביב. הגיע הזמן לסתום את הגולל על אשליית הקו הירוק. הגיע זמן ריבונות".

מועצת יש"ע הגיבה לתפיסת החוליה וקראה להחיל ריבונות ביהודה ושומרון. "כשממשלת ישראל ממשיכה לגמגם - הטרור מרים שוב את ראשו ומתעצם. הגיע הזמן לחדול מקונספציית ההתרפסות בפני העולם ולגדוע את החלום להשמדתנו".

בהודעה נכתב כי "מי שלא מחיל ריבונות נותן תקווה לטרור ומזמין את הרקטות והטבח הבא במרכז הארץ. נתניהו. זה או ריבונות. או פלסטין".

רקטות שאותרו באזור רמאללה צילום: דובר צה"ל