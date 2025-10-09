המזרחן ד"ר מוטי קידר מתריע מהשלכות העסקה שנחתמה עם חמאס על יהודה ושומרון, שם ינסו, להערכתו, מחבלי חמאס לחטוף אזרחים וחיילים על מנת להגיע להישגים דומים.

"אם הייתי איש חמאס, הייתי היום או מחר חוטף כמה ישראלים ביהודה ושומרון. החטופים הללו לא יהיו בעסקה אבל יישארו למעמסה על החברה הישראלית לחודשים ושנים, ואפשר יהיה להמשיך ולסחוט את ישראל רגשית ומכל בחינה אחרת", אומר קידר הסבור כי משום כך גם אם יחזרו כל החטופים המהלך הוא "פשוט טעות", כלשונו.

בהתייחס לשאלת שחרורם של החטופים הנוכחיים, מעלה ד"ר קידר שאלות בדבר יעילות המו"מ שניהלה ישראל: "חמור יותר, אם אני מבין נכון, עד הרגע שאנחנו מדברים בו, צהרי יום חמישי, אין רשימה שחמאס נתנו מי בידיהם ומי לא, מי חי ומי לא. אנחנו מדברים על כעשרים חטופים חיים, אבל אני לא בטוח שזה המספר".

"ידוע לנו בוודאות על כמה אנשים שחמאס שחררו סרטונים או תמונות שלהם ואמרו בפירוש שהם בידיהם, אבל יש כמה שהם לא בידיהם. הם יוכלו לומר לנו שהם לא יודעים במה מדובר", אומר קידר ובאשר לדרישותיו הברורות של טראמפ מהחמאס, מעלה קידר שאלה: "מה טראמפ יעשה אם יגידו לו שיש רק 38 ועל עשרה אנחנו לא יודעים? מי לידינו יתקע שהמספרים שאנחנו אומרים הם המספרים האמיתיים?".

לטעמו נכון היה להתחיל את המו"מ בדרישה האולטימטיבית לקבלת רשימה סדורה של החטופים המוחזקים בידיהם ומה מצבם. לשאלתנו מדוע לא נוהל כך המו"מ, משיב קידר ואומר כי להערכתו הסיבה היא "כי לקחו לניהול המו"מ אנשים חשובים, ראש השב"כ וראש המוסד, שיודעים הרבה אבל לא לנהל מו"מ. ניהול מו"מ זה מקצוע. לא לוקחים איש מבצעים, איש מודיעין מחקר או איש טכני ולצפות ממנו שיהיה נושא ונותן, כמו שלא הולכים עם רופא שיניים לבית משפט ולא עיתונאי לטיפול בשיניים".

גם על דבריו אלה שאלנו מדוע הדרישה לרשימת חטופים, דרישה פשוטה כל כך, לא הועלתה בראשית המו"מ, שאלה העולה דווקא משום שהיו רבים שהעלו את הצורך בדרישה שכזו. הוא משיב ואומר כי הסיבה היא "כי העדיפו לשחרר את מי שחמאס מודים שנמצאים בידיהם מאשר לדעת מי לא בידיהם, כי כשהם אמרו שבידיהם מספר מסוים של נשים וילדים, בארץ אמרו שננצל את ההזדמנות לקבל את מה שאפשר ולא נעמוד על דרישת הרשימה הכוללת. זו דרך לא נכונה לניהול מו"מ".

"ניהול מו"מ צריך לכלול לחץ צבאי נורא ואיום ולדרוש מלכתחילה את רשימת השמות ומצבם של החטופים. לצערי הרב, לא עשו את זה", הוא אומר ושב לאזהרה לפיה תוצאות המו"מ מעודדות ארגוני טרור ביהודה ושומרון לבצע פעולות חטיפה על מנת להגיע להישגים דומים לאלה של חמאס.