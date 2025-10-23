בש"ס מגבירים את הלחץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו לקידום חקיקת חוק הגיוס. בהודעה שפרסמה המפלגה נמסר כי חבריה יתפטרו מכל תפקידיהם בקואליציה.

בהודעה שפרסמה המפלגה נכתב כי "בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה מחודש תמוז תשפ"ה, לפיה על הממשלה להביא להצבעה את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות לא יאוחר מפתיחת מושב החורף של הכנסת - דבר אשר למרבה הצער טרם קוים - מודיעה תנועת ש"ס על פרישתה מתפקידיה הקואליציוניים בכנסת".

בשל כך, הגישו הבוקר (חמישי) יו"ר ועדת החינוך ח"כ יוסי טייב ויו"ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי ליו"ר הכנסת מכתבי התפטרות מתפקידיהם כראשי ועדות בכנסת. גם ח"כ מיכאל מלכיאלי התפטר מתפקיד יו"ר הועדה לצמצום פערים בפריפריה.

"ש"ס תמשיך לפעול בכל כוחה למען הסדרת מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה, שהם סוד קיומו הרוחני וההיסטורי של עם ישראל. התנועה תמשיך להוביל את המאבק נגד מסע הרדיפה הפוליטי והאכזרי שמנוהל נגד תלמידי הישיבות הקדושות, ההוגים בתורה יומם ולילה למען עם ישראל כולו ולהצלחת החיילים.

כשיוסדר מעמדם של בני הישיבות, ש"ס תשוב לתפקידיה בממשלה ובכנסת. עד אז, ש"ס תפעל בתיאום מלא עם הסיעות החרדיות ותתייעץ באופן רציף עם מועצת חכמי התורה בכל הנוגע לעמדתה בהצבעות בכנסת", נמסר מטעם המפלגה.

בחודש יולי החליטה המפלגה לפרוש מהממשלה בהוראת מועצת חכמי התורה בשל העיכובים המתמשכים בחקיקת חוק הגיוס.

בהודעה הרשמית שפורסמה מטעם המפלגה נכתב כי "במצב הנוכחי לא ניתן לשבת בממשלה ולהיות שותף עמה, כאשר בני התורה נתונים למרמס". עם זאת, הודגש כי "אין מקום לשום שיתוף פעולה עם מפלגות השמאל והאופוזיציה להביא להכתרת מועמד שלהם לראשות הממשלה".