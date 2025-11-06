העיתונאי חיים לוינסון הודיע הערב (חמישי) על סיום תפקידו כמגיש בתוכנית "אופירה ולוינסון" בקשת 12.

בהודעה שפרסם, ציין לוינסון כי קיבל את ההחלטה על רקע פגיעה באמון הציבורי בו.

"עיתונות מבוססת על אמון", כתב, "ולחלק מהצופים נשבר האמון שלהם בי, ובנסיבות האלה, חשבתי שנכון שאסיים".

לוינסון התייחס להגעתו לטלוויזיה כאל "הרפתקה יפה", והוסיף כי לא נולד במסך הקטן ואף לא התכוון לסיים בו את דרכו: "לא עבדתי בקשת הרבה שנים, אבל במעט שהייתי שם ראיתי מקום עבודה מקצועי ואנושי, שרואה שליחות בהדבקת הפאזל של החברה הישראלית - פעם בדבק מגע ופעם בסלוטייפ".

בדבריו הודה לשותפתו להגשה אופירה אסייג, והגדיר אותה "חברה לפני הכול, ועיתונאית מצוינת ומיוחדת".

לוינסון פוטר מ'הארץ' בשבוע שעבר אחרי שנחשף כי קיבל לפחות 200 אלף שקלים מחברת "פרספשן" שבבעלות שרוליק איינהורן החשוד במסגרת פרשת קטרגייט.

לפי הפרסום בעיתון בו הועסק, הכסף הועבר ללוינסון בשנים 2019-2024, במקביל לעבודתו בעיתון.

העורך אלוף בן הודיע לעובדי העיתון כי "לפני ימים אחדים הגיעו לידי כתב הארץ בר פלג חומרים שמצביעים על קשרים כלכליים בין חברת פרספשן שבבעלות איינהורן לחברה בבעלות לוינסון. בעקבות המידע זומן לוינסון לשיחה והודה בקבלת כספים מאז 2019".

לוינסון אישר בתגובתו את הדברים: "בשנת 2019, כדי לא להעלות לי את השכר בעיתון, אלוף בן עורך 'הארץ' אישר לי לעשות עבודות מהצד. עבדתי בסמכות וברשות במגוון חלטורות ועבודות צד בתשלום: השתתפות בכנסים כמו של פורום קהלת, פאנלים בטלוויזיה, הרצאות, רדיו וכתיבת צללים עבור אנשים וארגונים".

"בין היתר, שימשתי ככותב צללים ומאמרים של חברי שרוליק איינהורן במערכות בחירות שהוא עבד בהן בבלקן. אני עומד מאחורי העבודות שביצעתי, כולן משעממות מתועדות וממוסמכות. העיסוק מהצד עם איינהורן הסתיים באמצע 2024 כשהתחלתי להגיש תוכנית שבועית בטלוויזיה. כל הכתיבה שעשיתי לא הייתה קשורה בשום צורה לעבודה העיתונאית שלי".