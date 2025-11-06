אנשי תקשורת בכירים התארחו השבוע אחד אחרי השני בעמדת ערוץ 7 בכנס העיתונות שהתקיים השבוע באילת לשיחות אישיות ומקצועיות על כאב לצד התקווה והמחויבות לעתיד.

בין הדוברים שהתארחו בעמדה: פרופ' אריה אלדד, תא"ל במיל' רן כוכב, מפקד גלי צה"ל לשעבר שמעון אלקבץ, היועץ האסטרטגי רוני רימון, העיתונאי מנחם הורוביץ, הכתב רמי שני, והאסטרטג ברל'ה קרומבי.

פרופ' אריה אלדד, חבר כנסת לשעבר, שוחח על החשיבות של עיתונאות ציונית, המבוססת על אחריות לאומית ולא רק על הישגיות אישית. לדבריו, תקשורת ערכית נמדדת בשיקול דעת ובנכונות להעדיף את טובת המדינה גם על פני קריירה או רייטינג.

שמעון אלקבץ, לשעבר מפקד גלי צה"ל ואביה של סיוון ז"ל שנרצחה עם בן זוגה בשבעה באוקטובר, התייחס לתחושת החיבוק הציבורי שמלווה אותו מאז. מתוך האובדן האישי צמחה בו ובמשפחתו תחושת שליחות שמובילה אותם לפעול למען תיקון ובניין החברה.

מנחם הורוביץ, מהעיתונאים הבולטים והוותיקים בישראל, הביע ביקורת על הפער שבין הצהרות המנהיגים למציאות בשטח. במיוחד התייחס לאופן בו הנהגת הציבור הציוני-דתי מתמודדת עם סוגיות לאומיות ומדיניות.

רוני רימון, יועץ אסטרטגי בכיר, ניתח את הזירה הפוליטית עם כניסתה של שנת הבחירות. הוא הצביע על שינוי מגמה בקרב מפלגות אופוזיציה, שלדבריו עשויות לשקול מחדש את עמדתן כלפי שיתוף פעולה עם בנימין נתניהו במסגרת ממשלת אחדות.

תא"ל במיל' רן כוכב, דובר צה"ל לשעבר, דיבר על המשבר החמור באמון הציבורי כלפי המוסדות. הוא הדגיש כי כדי לחדש את האמון, נדרש בירור עמוק באמצעות ועדת חקירה שתבחן את הכשלים ותציע תיקון מערכתי.

רמי שני, כתב גלי צה"ל בדרום, שיתף בתובנות מקצועיות מהשנים האחרונות ובמיוחד מאז מתקפת השבעה באוקטובר. הוא תיאר את המעבר מהסיקור השוטף לפעולה בשטח, כשהיה שותף לחילוץ ניצולים ממסיבת נובה תחת אש מחבלים.

ברל'ה קרומבי, אסטרטג ויועץ תקשורת, ניתח את פרשת הפצ"רית ואת חשיפת הליקויים במערכת. לדבריו, מדובר ברגע שבו מתגלים תהליכים עמוקים של פגיעה באמון הציבור, אך גם הזדמנות נדירה לחשבון נפש לאומי.

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7