חייל צה"ל נהרג היום (חמישי) כתוצאה מירי שאירע בתוך בסיס צה"ל בצפון הארץ.

החייל נפצע תחילה באורח קשה, פונה לבית החולים, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

מדובר צה"ל נמסר כי נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), וכי ממצאי החקירה יועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית.

מדובר במקרה שני בתוך תשעה ימים. ב-16 בדצמבר לוחם צה"ל נוסף נהרג כתוצאה מירי בתוך בסיס צבאי בצפון. גם אז, הלוחם פונה לבית החולים כשהוא במצב קשה, אך מת מפצעיו.

בתוך כך, בתחילת החודש פרסם צה"ל את ממצאי תחקיר ועדת המומחים בנוגע לנסיבות מותו של סמל יוסף חיים צבי סרלין ז"ל, לוחם בהכשרה ביחידה 504, שנפטר באימון במרץ 2025.

מהתחקיר עולה כי סרלין ז"ל נפצע במהלך תרגיל קרב מגע מסוג "מסדרון" - תרגול שאינו חלק מאימוני השגרה של היחידה, ובמהלכו עובר כל לוחם דרך מסדרון צר כשהוא מותקף פיזית בידי חבריו, במטרה להגיב ולהתגונן.

בבדיקה נקבע כי אופן ביצוע התרגיל היה מנוגד לפקודות וההנחיות, וכי לא התקיים מערך פיקוח מתאים. בעקבות זאת, הורה קצין חי"ר וצנחנים ראשי על ביטול גורף של תרגיל המסדרון בכלל מסגרות צה"ל.

ראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר, אימץ את המלצות הוועדה והורה על שורת צעדים פיקודיים: הערה פיקודית למפקד יחידה 504 תא"ל ד', עיכוב בדרגה לשש שנים למפקד מערך הלוחמים סא"ל י', והדחת שלושה קצינים נוספים מהיחידה.