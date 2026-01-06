מיכה זייתון, מוביל תחום החינוך הגופני בישיבת "חיצים", מפרק את הסטיגמות המוכרות על "שיעורי ספורט" ומציג את הדרך לטפל ולהתפתח - דרך הכושר.

בשיחה בוועידת "הפרעה טובה" של ישיבת "חיצים" וערוץ 7, מבהיר זייתון כי עבורו, האימון הגופני הוא הרבה מעבר לפיתוח שרירים. "הכושר הגופני הוא הכלי הכי משמעותי שיש לנו היום לעבודה ותקשורת עם בני נוער. בגיל ההתבגרות, כשהגוף תופס כל כך הרבה מקום והם כל כך אוהבים את זה ורוצים את זה, הם מוכנים להשקיע ואנחנו יכולים להכניס מסרים וכלים שישדרגו את הכל".

לחצו כאן לפרטים נוספים על הלימודים בישיבת חיצים

לדבריו, אחד האתגרים הגדולים ביותר בחינוך הדור הנוכחי הוא ההתמודדות עם תרבות האינסטנט. זייתון מתאר מציאות שבה בני הנוער, המורגלים לקצב המסחרר של הרשתות החברתיות, מתקשים להתמודד עם תהליכים ארוכי טווח. "בני הנוער, דור של בעיות קשב, הם בעלי יכולת אפס להחזיק תהליך כי הם רוצים הכל מהר - כמו בטיקטוק. בחדר הכושר עוברים תהליך. נער מגיע, הוא לא מצליח לעלות מתח אחד - ואומר אין לי סיכוי".

הקסם, לפי זייתון, מתרחש דווקא בנקודות הקושי וההתגברות עליהן. זהו לא תהליך של "זבנג וגמרנו", אלא בנייה איטית ומדודה. "שלב אחרי שלב, אנחנו מתחילים לנוע. בהתחלה קשה מאוד. התלמיד רק נתלה על המתח אבל לא מצליח לעלות. באימון הבא או בזה שאחריו הוא מתחיל לעשות תנועה מסויימת. בסופו של תהליך בן שלושה חודשים הוא מצליח לעשות שמונה פעמים מתח".

הרווח האמיתי, מדגיש זייתון, אינו היכולת הפיזית החדשה אלא השיקום של האמון העצמי ביכולת להשתנות ולהתפתח. "הרווח הוא התהליך, הבנייה, האמון שההשקעה תשתלם. זה ממשיך לכל התחומים בחיים".

סוגיה רגישה נוספת שעולה בראיון היא המתח שבין הרצון לטיפוח הגוף והמראה החיצוני לבין ערכים של צניעות ופנימיות. זייתון לא מתחמק מהנושא. "אני לא חושב שצריך להתבייש ברצון להיות יפה או חזק", הוא מדגיש אך מציין כי הדגש החינוכי מוסט מהנראות אל ההישגיות והעבודה העצמית. "אצלנו החבר'ה יודעים, הדגש העיקרי הוא לא איך אני נראה, אלא איזה מטרות אני משיג וכמה אני מתקדם".

רוצים לשמוע עוד על ישיבת חיצים? לחצו כאן

אך מה קורה עם אלו שאינם אתלטים מטבעם? עם הנערים שמתקשים פיזית ועלולים לחוות תסכול בחדר הכושר? זייתון מציג גישה מכילה ומעצימה, שמוצאת לכל תלמיד את הנישה שבה הוא יכול לפרוח. הוא מדגיש כי התחרות היא תמיד פנימית, בין האדם לבין עצמו, ולא מול אחרים. "תמיד יהיה רף של התקדמות. מי שמצליח, אפילו להתקדם מעט, חווה חוויה מטורפת. אני מדגיש בפני כל אחד שהוא לא צריך להתעניין באחר אלא באימון שלו".

הייחודיות של ישיבת חיצים, כפי שעולה מדבריו של זייתון, היא באינטגרציה המלאה בין הנעשה בחדר הכושר לבין הנעשה בכיתת הלימוד. לא מדובר ב"חוג" חיצוני או בשעה חופשית, אלא בחלק בלתי נפרד מהמערך הפדגוגי והטיפולי. המורים והמחנכים מעורבים באופן פעיל, ולעיתים אף משתמשים בחדר הכושר ככלי לפריצת דרך עם תלמידים. "מורה יכול לפנות אלי ולהגיד, יש לי ילד שבכיתה הוא חלש. אני מבקש שתעצים אותו בכושר. יכול להיות גם מצב שמגיע מחנך, ונכנס להתאמן עם אחד המתאמנים בחדר כושר, כי הוא יודע ששם הוא כוכב. אז בכיתה הוא חלש, אבל פה הוא כוכב, וזה הדרך שלו לייצר קשר חזק עם התלמיד".

גם המיתוג שונה. לא עוד שיעור ספורט אלא "נערי הברזל". המסר שלו הוא ברור: התלמיד מסוגל לקחת אחריות ולהתקדם. "החוויות האלה, שהצלחתי במשהו, הן כל כך משמעותיות, ונותנות להם המון המון תאבון לרוץ ולהצליח בכל שאר התחומים".

לפרטים נוספים על ישיבת חיצים - לחצו כאן