גיא עמית, נציג חברת "כח פיננסים" מגיב לאיגרת שהופצה לתושבי גבעת זאב מטעם מהנדס המועצה המקומית ובה המלצה להיזהר מהשקעות בקרקעות פרטיות באזור.

לדבריו, האיגרת אינה עוסקת רק באזהרה, אלא מהווה בפועל ניסיון להסיט את הציבור מהשקעה בשלבים מוקדמים של ייזום קרקע, ולהעדיף רכישת דירות מוכנות ממיזמים מסחריים גדולים. עמית כתב, "אם לא הבנתם את המסר, אז אני אחדד: מיזם שעבר את כל השלבים הנ"ל, לא ימכור קרקעות - הוא כבר מוכר דירות!".

עמית מבהיר כי גם הוא תומך בהקפדה על בדיקות משפטיות, תכנוניות ורגולטוריות לפני הצטרפות למיזם קרקע. עם זאת, לטענתו, הדרישות המובאות באיגרת משמשות בפועל להרתעת הציבור מלהצטרף להשקעות מוקדמות שיכולות להניב דירות במחירים נגישים יותר. "הדרך היחידה להגיע לדירה אינה חייבת לעבור דרך יזמים עשירים ובנקים שמעלים את המחירים משנה לשנה", הוסיף.

עוד טוען עמית כי למועצה המקומית אין סמכות ישירה על תהליכי הרישום והאישור בקרקעות שאינן בתחום אחריותה, ולכן, לדבריו, עצם פרסום האיגרת עלול להטעות את הציבור. "האיגרת נוסחה כפי שנוסחה - באזהרה עמומה, עם זהירות לשונית כדי שלא להגיע להוצאת דיבה", ציין.

בסיום דבריו קורא עמית לנציגי המועצה "לעודד גאולת קרקעות" ולסייע בקידום תהליכים שיאפשרו גם לאזרח הממוצע לרכוש נכס בגבעת זאב, ולא רק למי שביכולתו לעמוד במחירי השוק הגבוהים.