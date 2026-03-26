סמל אביעד וולנסקי ז"ל, שנפל בקרב בלבנון מירי נ"ט של חיזבאללה, נושא עמו סיפור משפחתי רווי שכול.

אביעד נקרא על שם דודו, אברהם יצחק, שנרצח בפיגוע במהלך האינתיפאדה השנייה.

אביעד הוא אחיינם של אבי ואביטל וולנסקי הי"ד, שנרצחו בדרכם לביתם בעלי באינתיפאדה השנייה. כמו כן, בן דודו אלחנן קליין הי"ד נרצח בפיגוע ירי סמוך ליישוב עינב בתחילת המלחמה הנוכחית.

הוא בנו של מבקר מערכת הביטחון, תא"ל במיל' יאיר וולנסקי, ונכדו של הרב עודד וולנסקי, מבכירי רבני ישיבת "הר המור".

אביעד שירת כלוחם בגדוד 77 של עוצבת "סער מגולן" (חטיבה 7). הוא נפל מירי נ"ט ששיגרו מחבלי חיזבאללה במסגרת הפעילות להסרת איום הטרור מעל יישובי הצפון.

באירוע הקשה שבו נפל אביעד, נפצעו באורח קל ארבעה לוחמים נוספים מגדוד 77: שני קצינים ושני לוחמים. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

על פי התחקיר הראשוני, סמוך לשעה 15:00 נקלע כוח טנקים של הגדוד למארב נ"ט מצפון לליטני, במהלך פעילות התקפית תחת אוגדה 36.

טיל הנ"ט הראשון ששוגר לעבר הכוח יורט על ידי מערכת "מעיל רוח", אך זמן קצר לאחר מכן שוגר טיל נוסף שפגע בלוחמים. כתוצאה מהפגיעה נהרג וולנסקי במקום, וארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל ובינוני ופונו לבתי חולים.