תמר סוקולובסקי, אם לעשרה ואשת לוחם בגדוד המילואים של נצח יהודה (גדוד 941) תוקפת את החלטת הרמטכ"ל שנחשפה בערוץ 7 להוריד את הגדוד לאימון וריענון נהלים מיד לאחר הפסח - לאחר שנטען כי חייליו תקפו צוות של רשת CNN.

"מאות ימי מילואים, עשרה ילדים בבית ואני, בשליחות עם ישראל, נושמת עמוק, מכילה את מצבי הרוח של הקטנים ששוב נפרדים מאבא לתקופות ארוכות. מתמודדת לבד עם הניקיונות, עם האזעקות ועם זאת, שמחה שאנחנו לוקחים חלק במלחמה הכל כך צודקת הזו ואז, יריקה בפרצוף", כתבה.

היא הוסיפה "מעיפים את כל הגדוד. הרגע הרמטכ"ל זעק בקבינט שצה"ל קורס כי אין לוחמים ואז מעיפים את המסורים ביותר? את אלו שהתייצבו ב-100 אחוז?

אני פשוט מזועזעת, מרגישה בושה שככה נראה ומתנהל הצבא שלנו", סיכמה וציינה שבעלה שירת למעלה מ-300 ימים במהלך המלחמה.

בצה"ל הסבירו שההחלטה התקבלה על רקע שורה של אירועי משמעת מבצעית ותקריות חריגות שעוררו הדים בינלאומיים וביקורת נוקבת על התנהלות הכוחות בשטח.

במרכז הפרשה עומד עימות שתועד מול מצלמות רשת CNN סמוך לכפר תייסיר שבצפון השומרון. כתב הרשת, ג'רמי דיאמונד, הגיע למקום כדי לתעד הקמת גבעה לזכרו של יהודה שרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע דריסה.

בתיעוד נראים לוחמי הגדוד מכוונים נשק לעבר הצוות, דורשים מהם לשבת, ואחד הלוחמים אף נשמע מטיח בכתב: "כל יהודה ושומרון זה שלנו. אם היה לך אח והיו רוצחים אותו - מה היית עושה?". ברשת אף טענו כי אחד מאנשי הצוות הותקף פיזית.

אירוע נוסף שסתם את הגולל על המשך פעילות הגדוד בקו היה השחתת אנדרטה של יאסר ערפאת. בצה"ל בוחנים את האירועים לא ככשל נקודתי, אלא כהצטברות של ליקויים המחייבים עצירה מוחלטת לצורך הפקת לקחים והידוק המשמעת המבצעית.

התוכנית המסתמנת היא להוריד את הגדוד מהקו ולהעבירו לסדרת אימונים וריענון נהלים מיד לאחר חג הפסח.

ההחלטה עוררה זעם בקרב הלוחמים, שחשים כי הופקרו על ידי הדרג הפיקודי הבכיר. לוחם בגדוד אמר לנו כי "במקום לתת גב ללוחמים שמתמודדים עם זירה מורכבת, פשוט מקריבים אותנו כדי לרצות את העולם. זו יריקה בפרצוף של כל המילואימניקים שבאו לשרת".

מדובר צה"ל נמסר: "ממצאי תחקיר האירוע שאירע בסמוך לתייסיר הוצגו לרמטכ"ל אתמול. לאור ממצאי התחקיר החליט הרמטכ"ל לאמץ את המלצות המפקדים. בהתאם לכך התעסוקה המבצעית אותה מבצע גדוד המילואים תופסק".

עוד נמסר כי "הגדוד יישאר בשירות מילואים ויבצע תהליך לחיזוק היסודות המקצועיים והערכיים. הגדוד ישוב לפעילות בתום התהליך ובהתאם להחלטת אלוף הפיקוד. בהמשך יבוצעו צעדים פיקודיים נוספים".