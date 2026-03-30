מנכ"ל משרד האוצר אילן רום הודיע על סיום תפקידו לאחר אישור תקציב המדינה במליאת הכנסת. לא מדובר בצעד דרמטי שכן רום ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכמו על הפרישה כבר בחודש ספטמבר.

רום היה שותף בהעברת תקציבי המדינה לשנים 2025 ו-2026, הוביל את המשא ומתן עם מערכת הביטחון בתחום התקציב והיה שותף בשורה של מינויים בכירים.

"זכיתי לתרום למדינה בתקופה העמוסה והמאתגרת הזו ולהיות שותף בעשייה הכלכלית האדירה של מדינת ישראל. אני מודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על האמון והגיבוי לאורך הדרך, תודה להנהלת משרד האוצר כולה על עבודה מקצועית ומסירות יוצאת דופן ותודה מעומק לב לכל עובדות ועובדי משרד האוצר שעושים עבודתם נאמנה בכל זמן ובכל עת, למען שגשוג מדינתנו ורווחת כלל תושביה", אמר רום.

השר סמוטריץ' הוסיף "משרד האוצר זכה למנהל מקצועי משכמו ומעלה שתרם רבות לניהול הכלכלה. כשר אוצר, אתה חייב שאיש ברוך כישרונות יוביל לצידך את המשרד ופעולותיו, וכזה היית אתה אילן. בתקופה הזו תרמת מאד לעשיית המשרד, וליכולת שלנו כמשרד האוצר לנהל תהליכים מורכבים ומשתנים.

הראייה הגיאו-כלכלית שהבאת יחד עם המבט למרחוק והטמעת נורמות של חדשנות וקידמה עוד יתרמו למשרד האוצר ולמדינה רבות. זכיתי לקשר קרוב ואף חברי בעבודתנו המשותפת. אני מאחל לך הצלחה גדולה בכל אשר תפנה ומאחל למדינת ישראל כי היא תמשיך להתברך מהיכולות המעולות שלך".

הלילה אישרה מליאת הכנסת את תקציב המדינה לשנת 2026 ברוב של 62 תומכים מול 55 מתנגדים. לאחר מכן אושר בכנסת גם חוק ההסדרים.

במהלך ההצבעה נרשמה מבוכה לאופוזיציה לאחר שחברי הכנסת החרדים הגישו הסתייגויות בנוגע לתוספת התקציב לחינוך החרדי. חברי האופוזיציה לא שמו לב לכך, והצביעו בעד ההסתייגות, מה שהוביל לכך ש-109 חברי כנסת תמכו בתוספת התקציבית לחרדים.

בקואליציה הסבירו שלא מדובר בתקציב חדש, אלא בכזה שמאשר שימוש במאות מיליוני שקלים, במסלול שעוקף את הנחיית היועמ"שית שאסרה שימוש בהם בגלל חוק הגיוס.