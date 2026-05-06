בישראל דוחים את הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס לפיו ישראל הופתעה מהשינוי המהיר בעמדתו של הנשיא דונלד טראמפ ומהקרבה להסכם חדש עם איראן.

על פי הדיווח, בישראל נערכו להסלמה צבאית ולא היו מודעים לכך שהנשיא האמריקני חותר לסגירת עסקה בטווח הזמן המיידי.

גורם מדיני בכיר אמר כי התיאום הביטחוני והמדיני בין המדינות הדוק מאי פעם. "האמריקנים לא הפתיעו אותנו. רה"מ נתניהו נמצא בקשר רציף עם הנשיא טראמפ, והם מנהלים שיחות כמעט יומיומיות. יש קשר ישיר בין אנשיו של רה"מ לאנשיו של הנשיא. הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני".

הגורם הדגיש כי "ראש הממשלה הנחה את צה"ל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה אם הדבר יידרש".

מוקדם יותר פרסם טראמפ, פרסם היום הודעה רשמית שבה הציב אולטימטום לאיראן בנוגע להסכם המתגבש בין המדינות.

הנשיא הבהיר כי הסכמה איראנית לתנאים היא התנאי היחיד להפסקת הלחץ הצבאי והמצור הימי במצר הורמוז.

טראמפ ציין כי אם איראן תסכים למלא את חלקה, המבצע האמריקני נגדה יגיע לסיומו. הוא הוסיף כי מצב זה יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לתנועה עבור כולם, כולל עבור איראן עצמה.

הנשיא הדגיש כי הוא מטיל ספק בנכונותה של איראן לשתף פעולה עם המהלך. "בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, מה שמהווה, אולי, הנחה גדולה", כתב טראמפ בהתייחסו לסיכויי הצלחת המגעים.

לצד האפשרות להסדר, הנשיא שלח איום ישיר וחריף למקרה שבו המשא ומתן ייכשל. לדבריו, אם האיראנים לא יסכימו לתנאים, צבא ארצות הברית יפתח בסבב הפצצות נרחב בשטחם.

טראמפ הבהיר כי התגובה הצבאית במקרה של סירוב תהיה קשה יותר מכל מה שהכירו האיראנים עד כה. "זה יהיה, למרבה הצער, ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיו קודם לכן", סיכם הנשיא את דבריו.

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקורות במשטר בטהרן כי "איראן טרם מסרה תגובה רשמית לנוסח הסופי של ארה"ב".

עם זאת גורם בכיר איראני טען כי "הנוסח הסופי של האמריקנים מכיל כמה סעיפים בלתי מקובלים".