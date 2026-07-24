בניהו מלט הי"ד, בן 32 תושב חוות גלעד, חבר כיתת הכוננות של היישוב ואחראי החקלאות בחווה, הוא הנרצח בפיגוע הירי הקשה שאירע הבוקר (שישי) סמוך לחוות גלעד שבשומרון.

מלט יצא לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה באזור, ובמהלך פעולות החילוץ נורה בידי מחבלים ונרצח במקום. הוא הותיר אחריו את רעייתו אסתר ושתי בנות, בנות 12 ו-13.

ממד"א נמסר כי לאחר ניסיונות החייאה נקבע מותו של מלט בזירה. מבית החולים איכילוב נמסר כי שני פצועי ירי פונו במסוק למחלקה לרפואה דחופה, אחד מהם במצב אנוש וצוותי הרפואה נאבקים על חייו, והשני במצב קשה.

מלט היה מוכר גם בזכות אירוע שבו סייע לסכל פיגוע בשנת 2021. במהלך נסיעה עם שתי בנותיו הבחין סמוך לצומת עלי באדם שלבש מדי צה"ל באופן שעורר את חשדו. לדבריו, האיש לא נשא נשק, הכומתה והנעליים לא תאמו למדים, דרגותיו לא תאמו את גילו והוא נשא תיק גדול.

מלט הזעיק את כוחות הביטחון והמשיך לעקוב אחר החשוד עד להגעת לוחמי צה"ל, שעצרו אותו. בחיפוש בתיקו נמצאו, לפי הדיווחים, רובה ציד, סכין, גז פלפל, כיפה ושלוש כומתות של יחידות שונות. בצה"ל העריכו אז כי עירנותו של מלט סייעה למנוע פיגוע משמעותי.

בעבר התבטא מלט נגד ההחלטה לפתוח את כביש גלעד לתנועת פלסטינים. הוא הזהיר כי פתיחת הציר עלולה לסכן את ביטחון התושבים, ואמר כי אם יתרחש אסון, האחריות לכך תהיה על מקבלי ההחלטות בצה"ל.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ספד למלט ואמר, "עלם חמודות גבר שבגברים, אני מכיר אותו מאז שהיה ילד אדם עם לב זהב איש משפחה אמיתי ומסור, אוהב ארץ ישראל בכל נפשו היה מסור לשמירה על קרקעות הלאום היה איש ספר ועסק במחקר על ביטחון ישראל".

דגן הוסיף כי "אני זוכר אותו מאירוע ההצתה בשבת רץ והציל חיים, גם בפיגוע היום מתנהג בגבורה כדי להציל חיים, אנחנו נהיה תמיד עם אסתר וכל בני המשפחה ברגעים אלו אנחנו מחבקים את המשפחה היקרה והאהובה ואת חוות גלעד. על אפם וחמתם של אויבינו ההתיישבות בשומרון תגדל ותתחזק עוד יותר".

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "הלב נשבר עם היוודע דבר הירצחו של בניהו מלט, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בפיגוע הטרור הקשה בשומרון. אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו היקרה, לחבריו ולקהילת חוות גלעד, ומתפלל לרפואתם השלמה של הפצועים. אני מחזק את כוחות הביטחון הפועלים בנחישות להגנת אזרחי ישראל. מול הטרור הרצחני המבקש לפגוע בחיינו ובביטחוננו, עלינו לעמוד מאוחדים ונחושים. לא ניתן לטרור לנצח".

צילום: נדב גולדשטיין/TPS

צילום: נדב גולדשטיין/TPS

צילום: נדב גולדשטיין/TPS

צילום: נדב גולדשטיין/TPS

צילום: נדב גולדשטיין/TPS

צילום: מד"א

צילום: מד"א

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל