כשהיינו זוג צעיר בתחילת הדרך, חיפשנו בית כמו משפחות רבות בישראל. בשכונה שבה גדלתי קם פרויקט פינוי בינוי, ובו דירת ארבעה חדרים ב-780 אלף שקל, עם אכלוס מתוכנן בתוך שלוש שנים. הכרתי את האזור, המחיר נראה אפשרי והלב אמר שמצאנו את המקום שלנו. חתמנו.

מהרגע שחתמנו ועד שמכרנו, העסקה לא התאימה לצרכים שלנו ולא קידמה אותנו לביטחון כלכלי. הפסדנו קרוב לרבע מיליון שקל. הסכום הזה לא נוצר במכה אחת אלא הצטבר: שכירות ששילמנו עד שהדירה הייתה מוכנה, איחור של הקבלן, מדד תשומות הבנייה שהעלה את העלות בדרך, ולבסוף מכירה בהפסד מתוך לחץ. חזרנו לגור אצל ההורים, הפעם כבר עם תינוק.

באותה תקופה עבדתי כשוטר ביחידה המבצעית של להב 433. במסגרת העבודה הסתובבתי ברחבי הארץ, הכרתי ערים, שכונות ורחובות והתבוננתי בגורמים שמשפיעים על מחירי הדירות. הכרתי את השטח, אבל לא ידעתי עדיין כיצד לבחון עסקת נדל"ן מהצד הכלכלי שלה. זאת הייתה נקודת המפנה שלי.

שלוש טעויות שעולות ביוקר

עם השנים הבנתי שהסיפור שלנו לא היה חריג. אנשים רגילים, לפני רכישת דירה ראשונה או השקעה ראשונה, חוזרים שוב ושוב על שלוש טעויות בסיסיות.

הטעות הראשונה היא להתחיל מהנכס במקום להתחיל מהתקציב.

אדם מחליט לקנות דירה, פותח מיד את יד2 ומתחיל לעבור בין מודעות. בשלב הזה הוא עדיין לא יודע מה הבנק יאשר, באיזה טווח מחירים הוא באמת יכול לעמוד ואילו אפשרויות מתאימות למצבו. קל מאוד להתאהב בנכס שאינו רלוונטי, לבזבז זמן ולבסוף להתייאש. חיפוש ביד2 הוא שלב בתהליך, אבל הוא אינו השלב הראשון.

הטעות השנייה היא להניח שמישהו אחר יבדוק אם העסקה כדאית.

וזו טעות שנעשית בתמימות מלאה, כי סביב הרוכש יש בעלי מקצוע והוא מניח שהם מכסים אותו. עורך הדין בודק שהחוזה מגן עליכם משפטית. יועץ המשכנתאות בודק שתקבלו את המימון בתנאים טובים. השמאי אומר כמה הנכס שווה היום. המתווך מחבר בין קונה למוכר. כל אחד מהם מטפל בחלק חשוב ועושה את עבודתו נאמנה, אבל אף אחד מהם לא נשאל, ולא אמור לענות, על השאלה האמיתית: האם העסקה הזאת מתאימה לתקציב, למטרות ולחיים שלכם. האחריות על השאלה הזאת נשארת אצל הרוכש.

הטעות השלישית היא להתייחס לרכישה כהחלטה רגשית בלבד.

נדל"ן הוא גם בית, ילדים, שייכות וחלומות. אי אפשר, וגם לא צריך, להוציא את הרגש מההחלטה. צריך לתת לו מקום בתוך מסגרת כלכלית. כשקונים רק עם הלב, עלולים לשלם במשך שנים עם הכיס.

זו הסיבה שבתוך תהליך הליווי לרכישת נכס מתחילים באפיון הרוכש ובבניית התמונה הכלכלית, ורק אחר כך עוברים לבחינת נכסים. המטרה אינה שמישהו אחר יקבל את ההחלטה במקומכם, אלא שתדעו על מה ההחלטה שלכם מבוססת.

מה עשיתי אחרי ההפסד

אחרי שהעסקה הסתיימה התחלתי ללמוד. ישבתי שעות כדי להבין מושגים שלא הכרתי, התייעצתי שוב ושוב עם עורך דין, בחנתי סוגי עסקאות ואפשרויות מימון, ובהמשך למדתי גם שמאות מקרקעין. עם השנים עשיתי עסקאות בהשבחת קרקע, כיסיתי את ההפסד והמשכתי משם.

מהדרך הזאת למדתי משפט שמלווה אותי עד היום: אין עסקה לא טובה, יש עסקה שלא טובה לכם. נכס שהתאים לחבר, לשכן או לקרוב משפחה אינו בהכרח מתאים לכם. לכל אדם ולכל משפחה יש תקציב אחר, יכולת מימון אחרת ומטרה כלכלית אחרת.

לפני שמחפשים דירה, צריך לדעת מה אתם מחפשים

הנכס הוא רק צד אחד של העסקה. הצד השני הוא אתם. לפני שמתחילים לחפש צריך להבין מהו התקציב האמיתי, מה רוצים להשיג, אילו הוצאות נוספות צריך להביא בחשבון ואיזה סוג נכס מתאים למטרה. רק לאחר מכן אפשר לצאת לשוק ולבחון את ההזדמנויות שהוא מציע.

באתר נדל"ן ישראלי ריכזתי מאמרים וכלים שנועדו לעזור לרוכשים להבין את השפה הזאת לפני שהם מקבלים את אחת ההחלטות הכלכליות הגדולות בחייהם. לא כדי לבטל את החלום, אלא כדי לחבר אותו למציאות.

אם אתם עומדים לפני רכישת דירה או השקעה ראשונה, אל תתחילו מהמודעה שנראית הכי טוב. התחילו מהתקציב, מהמטרה ומהשאלות שאתם עדיין לא יודעים לשאול. לפעמים ההחלטה החשובה ביותר מתקבלת עוד לפני שרואים את הנכס הראשון.