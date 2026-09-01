פייגלין וסמוטריץ' סיכמו: רצים יחד בבחירות צילום: דוברות

יו"ר מפלגת הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר זהות משה פייגלין הצהירו הערב (שלישי) כי ירוצו יחד כבלוק טכני בבחירות הקרובות.

במסגרת ההסכם בין המפלגות יקבל פייגלין את המקומות 2, 8, 10 ו-11 ברשימה. נמסר כי לאחר השלמת המהלך ייעשה מאמץ לצרף גם את מפלגתו של עופר וינטר.

מטעם המפלגות נמסר כי "החיבור בין הציונות הדתית לזהות הוא החיבור הראשון, במהלך לאיחוד כוחות במחנה הלאומי. במסגרת ההסכמות נשמרה האפשרות לצירופם של מפלגות, כוחות ואישים נוספים מהימין. המטרה היא לגבש בלוק ימין רחב ככל האפשר, לחבר את רסיסי המפלגות במחנה הלאומי ולהבטיח שקולות הימין יתורגמו לכוח פוליטי שיאפשר את הקמתה של ממשלת ימין חזקה".

סמוטריץ' ופייגלין חותמים על הריצה המשותפת צילום: דוברות

השר בצלאל סמוטריץ' הדגיש כי "הבחירות הקרובות הן בחירות קריטיות לעתיד המחנה הלאומי ולעתידה של מדינת ישראל. הביטחון, ההתיישבות, מערכת המשפט, מניעת הקמתה של מדינה פלסטינית והיכולת שלנו להמשיך ולהוביל את השינויים הגדולים שמדינת ישראל זקוקה להם - הכול מונח על הכף".

לדבריו "ברגע כזה צריך לקחת אחריות. לא רק על המפלגה שלך, אלא על המחנה כולו. האחריות שלנו היא לחבר כוחות, להרחיב את המחנה ולא לאפשר לקולות ימין ללכת לאיבוד. אני שמח שמשה נענה לקריאה והחליט לצאת איתנו לדרך".

סמוטריץ' הדגיש "יש בינינו הבדלים ואנחנו לא מבקשים לטשטש אותם. כל אחד מאיתנו שומר על זהותו ועל דרכו, אבל שנינו מבינים שהמשימה הגדולה עכשיו היא ניצחון המחנה הלאומי. מבחינתי זה החיבור הראשון ולא האחרון. אנחנו פונים לכל המפלגות והכוחות שרואים בימין את הבית שלהם: בואו להצטרף. לא חייבים להסכים על הכול כדי לקחת אחריות יחד. אנחנו נעשה כל מה שנדרש כדי לאחד את המחנה, למנוע אובדן קולות ולהבטיח שבעזרת השם תקום כאן ממשלת ימין חזקה שתשמור על ביטחון ישראל, על ארץ ישראל ועל עתידה של מדינת ישראל".

משה פייגלין ציין כי האיחוד נצרך בעת הזאת. "יצאנו לדרך עם 'זהות' מתוך הבנה עמוקה שמדינת ישראל זקוקה לרוח חדשה, לתקווה, לאמונה בצדקת הדרך ולחזון של חירות וניצחון אמיתי. במשך שנה שלמה הבהרנו שגודל השעה מחייב אחריות לאומית והתייצבות משותפת. הבטחנו לציבור התומכים העצום שלנו שלא נסכן אף קול, שנעשה הכל כדי שקולם לא יירד לטמיון ושהערכים שלנו יקבלו ייצוג מלא, חזק ומשפיע. עמדנו במשימה הזו במלואה".

"הערב אנחנו מביאים את הבשורה שרבים כל כך חיכו לה ויוצאים במהלך משותף שנועד למקסם את כוחו של המחנה הלאומי והאמוני. אנחנו עשינו את החלק שלנו והבטחנו את הבית לכל תומכינו - כעת האחריות עוברת אליכם, הציבור. אני קורא לכל מי שארץ ישראל, ביטחון המדינה וחירות האדם יקרים לליבו: זה הזמן להתגייס, להצטרף, לתמוך ולהצביע בהמוניכם לרשימה המשותפת. יחד, בכוח ובנחישות, נוביל את המערכה, נשמור על שלמות הארץ ונביא לעם ישראל את ההכרעה ואת הניצחון המוחלט", דברי פייגלין.

אמש פורסם סקר שערך מכון 'מדגם' עבור חדשות 12 ממנו עלה כי חיבור בין מפלגות הציונות הדתית וזהות מניב להן יחד בשלב הנוכחי 5 מנדטים.

במצב כזה מפלגת "ישר!" מקבלת 24 נמדטים, הליכוד 23, "ביחד" 15, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו 9, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 7, הרשימה המשותפת 7, ש"ס 7, סמוטריץ' ופייגלין 5 ורע"ם 4. מפלגתו של עופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה.