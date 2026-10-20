הרב לונדין על הבחירות צילום: ללא

לקראת הבחירות לכנסת, הרב חגי לונדין יוצא במסר לציבור המתלבטים ולמי שכבר החליטו שלא להגיע לקלפי: גם כאשר המערכת הפוליטית מעוררת אכזבה, חוסר אמון או תחושת מיאוס, ההימנעות מהצבעה אינה בהכרח הפתרון.

בסרטון שפרסם התייחס הרב לתופעה שבה אזרחים מצהירים כי אינם מתכוונים להצביע, בין משום שאינם מוצאים מפלגה הראויה לתמיכתם ובין משום שהם מעדיפים להתרחק מהמחלוקות הפוליטיות.

לדבריו, יש מי שרואים בהחלטה שלא לבחור ביטוי לעמדה מוסרית גבוהה, כאילו עצם ההתרחקות מהפוליטיקה מאפשרת להם להישאר מעל המחלוקות והמאבקים.

"אני כביכול מעל המציאות, מורם מעם, ואני לא צריך להיכנס לפוליטיקה כי פוליטיקה זה עסק מלוכלך", תיאר הרב את הגישה.

אלא שלדבריו, מאחורי התחושה הזאת עלולה להסתתר דווקא הימנעות מלקיחת אחריות על המציאות.

את המסר שלו קשר הרב לונדין לפרשת לך לך ולציווי הראשון שניתן לאברהם אבינו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך".

לדבריו, הציווי אינו עוסק רק במעבר ממקום גיאוגרפי אחד לאחר, אלא מבטא דרישה עמוקה יותר: לצאת מהמקום הנוח והמוכר, להפסיק לעמוד מן הצד ולהיכנס אל תוך החיים על כל מורכבותם.

הרב הזכיר כי חייו של אברהם אבינו היו רצופים ניסיונות ואתגרים, ובהם הירידה למצרים, מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים, ברית בין הבתרים, ברית המילה, ההתמודדות עם הגר וישמעאל ובהמשך גם ניסיון העקדה.

לשיטתו, רצף הניסיונות מלמד כי דרכו של אברהם לא הייתה דרך של הסתגרות והתנתקות מהעולם, אלא דרך של התמודדות מתמדת, עשייה ונכונות לפעול גם כשהמציאות מורכבת ואינה מושלמת.

בהמשך חיבר הרב לונדין את הדברים למציאות הפוליטית בישראל והסביר כי גם ההשתתפות בבחירות היא חלק מהאחריות האזרחית והלאומית.

לדבריו, מי שמבקש להשפיע על עתיד המדינה אינו יכול להסתפק בביקורת על המפלגות או בתחושה שאין לו אפשרות לשנות דבר. עליו לבחור כיצד לפעול בתוך המציאות הקיימת.

"אנחנו לא בורחים מאחריות. לך לקלפי, לך ותצביע ותשפיע על הדברים שאנחנו מאמינים שיקדמו את עם ישראל", קרא הרב.

את דבריו חתם במסר של עשייה ומעורבות ציבורית: "זה הציווי שלנו על כל יהודי ויהודייה - לעשות, ללכת ולנצח".