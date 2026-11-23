תיעוד: גיא הוכמן ניגש לצלם סלפי עם אחמד טיבי - וחטף מרפק לגרון

אביה הוכמן, רעייתו של הסטנדאפיסט גיא הוכמן, הגיבה בחריפות לעימות הפיזי שהתרחש היום (שני) בין בעלה לבין חבר הכנסת אחמד טיבי במסדרונות הכנסת.

בעקבות התיעוד שבו נראה טיבי הודף את הוכמן במרפקו, טענה אביה כי מדובר בהתנהגות אלימה שאינה מתקבלת על הדעת מצד נבחר ציבור.

"חבר כנסת מרביץ לאזרח?", תהתה אביה בפתח דבריה. בהמשך סיפרה כי במשך השנים נשאלה לא פעם על הסיכונים הכרוכים בנסיעותיו של בעלה למדינות שונות, אך לדבריה, לא ציפתה שדווקא ביקור בכנסת יסתיים בעימות פיזי.

"כל החיים שואלים אותי: 'איך את נותנת לו לנסוע? איך את לא מפחדת שיקרה לו משהו?' הבן אדם היה בקטאר ובטורקיה, ואת מי הוא לא פגש שם - ואז הוא מגיע לכנסת לצלם סרטון לאחדות בשביל המדינה שלנו, וחבר כנסת מרשה לעצמו להרים עליו יד", אמרה. "באיזה עולם זה הגיוני? באיזה עולם בן אדם כזה מכהן כחבר כנסת? אני רוצה להבין מה זו ההתנהגות והאלימות המגעילה הזאת", תהתה.

בהמשך העלתה את האפשרות שחבר הכנסת היה יכול להיעזר במאבטחיו או לבקש מבעלה להתרחק. "בשביל מה יש לו מאבטחים? לא נעים לו, לא בא לו טוב - אחלה, שיתן למאבטחים שלו לטפל בזה", אמרה. "אבל כנראה שזה דווקא בא לו מעולה, כי רואים בסרטון שגיא רק בא לקרב את היד. אם המרחב האישי שלו בכנסת היה כל כך חשוב לו, הוא היה יכול פשוט להזיז את היד ולומר: 'סליחה אדוני, נא לא להתקרב בבקשה".

"חבר כנסת לא מרים יד על אזרח במדינת ישראל. האלימות לא יכולה להתחיל מתוך כותלי הכנסת - זה מזעזע וזה ביזיוני. אני מאוד מקווה שמחר הוא כבר לא יהיה חבר כנסת, כי המדינה הזאת לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך עם אלימות מחליאה כזו. נמאס לי להילחם באלימות בתוך המדינה שלנו, כאילו לא חסר לנו מבחוץ", אמרה הוכמן.

גיא הוכמן עצמו כתב הערב: "הגעתי היום לכנסת לצלם סרטון על אחדות. מאז הבחירות אני מקדם רעיון שאני מאמין בו וגאה לעמוד מאחוריו, שתקום פה ממשלה שכולנו נוכל לאהוב. אני מכיר את אחמד טיבי, צילמתי איתו בעבר מלא קטעים. ניגשתי אליו וקראתי לו 'אחמד, אחדות'? אם לא בא לו טוב, יכול היה לצעוק לי ברה ברה כמו שהוא מעיף ח"כים מהמליאה".

לדבריו "חבר כנסת הוא נבחר ציבור, לא בעל הבית של הציבור. ביקשתי אחדות, לא מרפק בפנים. אם זה היה ההיפך, והוא היה שואל אותי על אחדות והיה מקבל ישר מכה לפנים, הייתי עכשיו במעצר. אני באמת מזועזע. אסור לנרמל אלימות. בטח שלא בכנסת ישראל ובטח שלא ע"י סגן היו"ר שלה. הגשתי תלונה במשטרה, ואני מתכוון למצות את ההליכים ולדרוש שאחמד טיבי ייתן דין וחשבון על מה שקרה, גם "בעל הבית" צריך לשלם על האלימות שלו. אחדות היא לא סיסמה והיום הבנתי את זה יותר מתמיד".

העימות התרחש כאשר הוכמן ניגש לח"כ טיבי במסדרונות הכנסת בניסיון לצלם עמו סרטון. בתיעוד שפורסם נראה הסטנדאפיסט מתקרב לטיבי, שואל אותו "אחמד, אחדות?" ומניח עליו את ידו. בתגובה הדף אותו טיבי במרפקו, שנראה פוגע באזור צווארו של הוכמן. במהלך התקרית הועף גם מכשיר הטלפון מידו של הסטנדאפיסט. בעקבות האירוע הייתה מעורבות של הצוות הרפואי בכנסת.

טיבי דחה מוקדם יותר את הטענות נגדו. בתגובה שפורסמה בעקבות האירוע אמר על הוכמן: "סטאנדפיסט גרוע ושחקן עוד יותר גרוע. הוא עושה הצגה".