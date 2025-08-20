נס גדול. חוליה של לפחות 18 מחבלים פשטה הבוקר (רביעי) על מוצב של צה"ל בציר מורג שבחאן יונס בדרום רצועת עזה, ופתחה בירי משולב של נשק קל ונ"ט לעבר הלוחמים.

המחבלים הגיעו על לכניסה למגנן, חלקם הצליחו לחדור פנימה ופתחו בירי לעבר הלוחמים ששמרו במקום. הכוח השיב באש וחיסל כעשרה המחבלים, שאר המחבלים נמלטו חזרה לפירים.

בצבא מעריכים כי המחבלים הגיחו ממספר פירים סמוכים במקביל. שלושה לוחמי כפיר נפצעו באירוע החריג, בהם אחד באורח קשה ושניים בינוני.

הכוח מסיירת חרוב של חטיבת כפיר חיסל לפחות שמונה מהמחבלים בהיתקלות, ולמרות שלא היה ניסיון לחטוף חייל, בצבא מעריכים כי זו אכן הייתה מטרה של המחבלים.

לאחר שהחוליה זוהתה, הוקפצו למקום גם טנקים וכלי טיס שתקפו אותה. בצה"ל מבצעים סריקות במרחב בניסיון לאתר מחבלים נוספים.

בחודש שעבר, רס"ר (במיל') אברהם אזולאי (25), מפעיל באגר ביחידת ההנדסה של פיקוד הדרום, נהרג במתקפה משולבת של מחבלי חמאס בחאן יונס.

תחילה ירו המחבלים RPG על הכוח - ולאחר מכן יצאו ממנהרה וניסו לחטוף את לוחם ההנדסה, שהשתתף בפעילות להשמדת תשתיות מחבלים תחת גדוד 12 של חטיבת גולני.