אלי'ה מימון, חברו של לידור פורת ז"ל שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, ספד לו וסיפר על דמותו.

"אמך נפטרה לפני מספר שנים ומאז היית עם אביך בבית. יש לך אח נשוי ואחות נשואה ואתה נשארת בבית, עם אביך הצדיק והישר. האיש היקר והלבבי מבית הכנסת בוכריס באזור ד".

הוא הוסיף: "אספר על החיוך שתמיד היה על פניך. על ההססנות התמימה, והענווה הגדולה. הרצון להתחתן, וההתלבטויות בחיים, ההערכה לבני אדם ובוודאי לתורת ישראל.

ואספר שרק ביום שישי חגגת יחד בחתונה של חבר. אספר שהפעם המילואים היו כבדים עליך. שאמרת למפקד שהפעם זה לא כזה ברור שתוכל להגיע. המפקד לחץ "צריכים אותך", "תגיע רק לשישי שבת ואחר כך תחזור ונראה איך נסתדר עם הלימודים. ובאת. מהחתונה. לא שלך. למילואים. לצפון. רק לשישי שבת. ובמוצאי שבת קודש נפלת".

את דבריו חתם, "קדוש יקר. המלאכים מחכים לך למעלה, אולי עם שורש נשמתך שחיפשת. לך לכסא הכבוד. אבל לא לנוח, להתפלל ולזעוק: אנא השם, גאל אותנו מכאב, גאל את הרווקים והרווקות. גאל את עמך ישראל מגלות לגאולה שלמה.

חאלס. כאבנו די. אנחנו באמת מצפים במהרה למשיח, בית מקדש פרטי לאומי וכללי. ולתחיית המתים. ובלע המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי השם דיבר".

יהודה קאפח, מנהל מרחב הדרום בתנועת רגבים שפיקד עליו בעבר בצבא, סיפר, "זכיתי לפקד עליו לפני שנה לחודשיים, היה אהוב על כולם, תמים עם חיוך ביישני, ולב טוב בלי גרם של רוע או ציניות. ברוך דיין האמת".

פורת נולד וגדל באשדוד ולמד בישיבת בני עקיבא נווה הרצוג.

אחרי התיכון המשיך פורת לישיבה הגבוהה בבית אל ולאחר מכן התגייס לצנחנים. אחרי השירות הוא התחיל ללמוד הנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון.

לידור הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשדוד. הוא הותיר אחריו את אביו אברהם, את אחיו הבכור נאור, ואת אחותו התאומה ענבל.

אתמול בצהריים הובא בחלקה הצבאית בבית העלמין ביישוב עדי שבמועצה האזורית עמק יזרעאל, גם רב-סמל בכיר (מיל') ברק כלפון (48) ז"ל, שנפל ביום שישי בכפר ג'יביין בדרום-לבנון, בתקרית שבה עלו לוחמי צנחנים במילואים על מטען, כשנכנסו למבנה ממולכד.