בדיון איוש שהתקיים היום (שני) בראשות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, הוחלט על שורת מינויים בכירים בצה"ל - בכפוף לאישור שר הביטחון ישראל כ"ץ.

צה"ל לא הפיץ באופן רשמי את סיכום הדיון עם רשימת המינויים, אך הפרסומים השונים עוררו את זעמו של השר כ"ץ שהודיע בתקיפות כי לא יאשר את המינויים.

מלשכת כ"ץ נמסר: "דיון השיבוצים שקיים היום הרמטכ"ל נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת, וזאת בניגוד לנוהל המקובל, ולכן אין בכוונת שר הביטחון לדון כלל במינויים ובשמות שפורסמו או לאשר אותם. הרמטכ"ל יידרש לתיאום מוקדם עם שר הביטחון כדי לדון במינויים אלה או אחרים בהמשך".

למרות ההודעה החריפה החליט הרמטכ"ל להפיץ לתקשורת באמצעות דובר צה"ל את רשימת המינויים שסוכמה בדיון איוש. בהודעת צה"ל נמסר כי "מדובר בדיון איוש אשר בליבתו תפקידי שטח מבצעיים אליהם מונו מפקדי חטיבות השדה שפיקדו והובילו מאז פרוץ המלחמה במספר זירות לחימה".

זמיר הבהיר: "הדיון נקבע מראש, בהתאם לכללים, הרמטכ"ל הינו הסמכות היחידה בפקודות למינוי מפקדים בדרגת אל"ם ומעלה בצה"ל. הרמטכ"ל מקיים דיון איוש סדור בהשתתפות פורום מטכ"ל. הרמטכ"ל הוא המחליט על המינויים - לאחריו המינוי מגיע לאישור השר אשר ביכולתו לאשר/לא לאשר את המינוי".

המינויים שאושרו בדיון: תת-אלוף ברק חירם יקודם וימונה לראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים, ותת-אלוף ציון רצון למפקד קורס פיקוד ומטה במכללות הצבאיות. תת-אלוף מנור ינאי, ששירת בשבעה באוקטובר כראש מטה פיקוד הדרום, ימונה לראש מטה זרוע היבשה, ותת-אלוף מורן עומר לראש חטיבת התכנון באגף התכנון.

בתפקידי הפיקוד בשטח, תת-אלוף מני ליברטי ימונה למפקד אוגדה 98 (עוצבת האש) בפיקוד המרכז, תת-אלוף יפתח נורקין למפקד אוגדה 36 (עוצבת געש) בפיקוד הצפון ותת-אלוף אליעד מואטי למפקד אוגדה 210 (עוצבת הבשן) בפיקוד הצפון.

אלוף-משנה אלעד צורי ימונה למפקד אוגדה 99 (עוצבת הבזק) בפיקוד המרכז ויועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה בני אהרון למפקד אוגדה 146 (עוצבת המפץ) בפיקוד הצפון ויועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה לירון בטיטו למפקד אוגדה 143 (עוצבת שועלי האש) בפיקוד הדרום ויועלה לדרגת תת-אלוף, ואלוף-משנה אליאב אלבז למפקד אוגדה 252 (עוצבת סיני) בפיקוד הדרום ויועלה לדרגת תת-אלוף.

בתפקידי המטה, תת-אלוף א' ימונה לראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין, ואלוף-משנה ל', שהיה קצין המודיעין של פיקוד הדרום במבצע 'שומר החומות' - ימונה לקצין מודיעין ראשי ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה יאיר צוקרמן ימונה למפקד קורס מפקדי פלוגות ומפקדי גדודים בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה יניב בארוט למפקד המרכז לאימוני יבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה אור וולוז'ינסקי לקצין שריון ראשי ויועלה לדרגת תת-אלוף, ואלוף-משנה אלי דוד לקצין הנדסה ראשי ויועלה לדרגת תת-אלוף.

עוד ימונו: אלוף-משנה יפעת יגר לראש חטיבת התכנון וכוח אדם באגף כוח האדם ותועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה חי כפיר מגנאזי לראש חטיבת הטכנולוגיה והלוגיסטיקה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ויועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה בנימין אמינוב לראש חטיבת מחקר ופיתוח במפא"ת ויועלה לדרגת תת-אלוף, אלוף-משנה ציון בננו לראש מחלקת לוגיסטיקה ומבצעים באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ואלוף-משנה דקלה אליהו לראש מטה דובר צה"ל באגף המבצעים.

בדרג הסא"לים, סגן-אלוף אמילי חייבי תמונה לראש מחלקת תכנון אסטרטגי באגף התכנון ותועלה לדרגת אלוף-משנה, סגן-אלוף יובל ליטוין לראש מחלקת מדיניות ואסטרטגיה באגף התכנון ויועלה לדרגת אלוף-משנה, סגן-אלוף אלכסנדר קינדלר לראש המרכז לניתוח מערכות באגף התכנון ויועלה לדרגת אלוף-משנה, וסגן-אלוף קרנית שלו לסגן מבקר צה"ל ותועלה לדרגת אלוף-משנה.