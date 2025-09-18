השבוע ערכו ערוץ 7 את כנס השומרון לריבונות ב'מרפסת של המדינה' ביישוב פדואל.

ביום השידורים המיוחד התארחו השרים מירי רגב, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, עידית סילמן, גילה גמליאל, עמיחי אליהו, עמיחי שיקלי, אורית סטרוק וזאב אלקין, חבר הכנסת צבי סוכות, יו"ר ועדת המשנה לעניי איו"ש וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן.

פאנל מיוחד של ראשי מועצות התקיים בהשתתפות ראש מועצת שומרון, ראש המועצה המקומית קרני שומרון יהונתן קוזניץ, ראש המועצה המקומית אלקנה אור פירון-זומר ומנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים.

כלל המשתתפים יצאו נגד התכניות להחלת ריבונות בגושי ההתיישבות בלבד ודרשו מראש הממשלה לקדם תכנית לריבונות ישראלי בכל שטחי יהודה ושומרון.

בערב לפני הגיעו יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ושר המשפטים יריב לוין למקום והעבירו דברי ברכה וקריאה להחלת ריבונות מלאה ביהודה ושומרון.

יום השידורים המיוחדים כלל ראיונות מרגשים עם יעל זר, אלמנתו של איש ההתיישבות משה זר ז"ל, רויטל שמיר, אלמנתו של רס"ן מוטי שמיר הי"ד שנפל בשבעה באוקטובר, ואריק אברג'יל, אבין של סמן מתן אברג'יל הי"ד שנפל גם הוא במתקפת החמאס.

